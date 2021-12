Fluminense faz contatos com o Flamengo por Rodinei a pedido de Abel Braga

O técnico Abel Braga mal oficializou o retorno ao Fluminense e já está trabalhando de olho em reforços para 2022. O treinador indicou ao clube a contratação do lateral-direito Rodinei, do Flamengo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Fluminense já fez contatos com o staff de Rodinei e com o próprio Flamengo, manifestando o interesse no jogador. A notícia foi trazida primeiramente pelo jornal "O Dia" e confirmada pela GOAL.



Mais artigos abaixo

Apesar do interesse de Abel Braga, o Fluminense não se mostrou disposto a desembolsar R$ 5 milhões, valores estipulados pela diretoria Rubro-Negra para negociar o jogador, que tem contrato até dezembro de 2022.



Recentemente, o time rubro-negro recusou uma oferta de US$ 500 mil dólares, do Charlotte FC, dos Estados Unidos. Internacional e São Paulo também fizeram consultas pelo jogador, mas descartaram pagar os valores pedidos pelo Flamengo.



Aos 29 anos, Rodinei está no Flamengo desde 2016. Neste período chegou a ser emprestado ao Internacional. Ele participou das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores de 2019.