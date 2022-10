Fluminense e Diniz estão confiantes em conversas por renovação

Treinador não coloca empecilhos para prorrogar o vínculo nas Laranjeiras. Diretoria deve oficializar uma proposta ainda esta semana

Fluminense e Fernando Diniz estão confiantes em um desfecho positivo nas conversas pela renovação do treinador, como soube a GOAL.

O clube já havia feito contato pela manutenção do técnico no cargo há cerca de um mês. O treinador sinalizou de forma positiva e está disposto a prorrogar a duração do vínculo, que se encerra em dezembro de 2022.

O desejo inicial é que o novo contrato tenha duração de ao menos uma temporada. Diniz não faz exigências em relação à parte financeira. O técnico está satisfeito com o atual contrato e aguarda uma proposta do Fluminense para dar uma resposta. Ele não colocará empecilhos nas tratativas.

O estafe do treinador viajou ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (4) a fim de se reunir com a diretoria do Flu e ajustar a permanência do comandante nas Laranjeiras. A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela GOAL com uma fonte ligada ao treinador.

O empresário Giuliano Bertolucci se reuniu com a cúpula tricolor nesta terça-feira e deu sinal positivo para a renovação. O próximo passo será discutir questões financeiras, moldes do novo contrato e período de duração.

Há muito otimismo dos dois lados para que haja um desfecho nas negociações. O Fluminense crê que o treinador é o nome ideal para o cargo em 2023, e o técnico está feliz com o desempenho pelo clube.

Fernando Diniz comandou o Tricolor carioca em 35 partidas, com 20 vitórias, oito empates e sete derrotas. No período, marcou 67 gols e sofreu 39. A equipe tem 64,76% de aproveitamento sob o comando do treinador.