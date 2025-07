Fluminense x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (17), no Estádio Moça Bonita; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Moça Bonita, em Bangu, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Fora da zona de classificação para as quartas de final do Brasileiro sub-20, o Fluminense ocupa a 12ª posição, com 23 pontos, seis a menos que o Vasco, equipe que fecha o G-8. Em 17 jogos disputados, foram sete vitórias, dois empates e oito derrotas. Aproveitamento de 45%.

Por outro lado, o Corinthians, em 15º lugar, com 19 pontos, quer se afastar da zona de rebaixamento. No momento, está a quatro pontos do Internacional, equipe que abre o Z-3.

Fluminense sub-20: Gustavo Felix, Julio Fidelis, João Loiola, Janderson, Matheus Pedro, Gustavo Dohmann, Vagno, Arthur Henrique, Juan Palacios, Gabriel Renan, Kelwin.

Corinthians sub-20: Cadu, Caipira, Lorenzo, Gelado, Robert Lopes, Pedro Thomas, Gustavo Baiano, Guilherme Pires, Araújo, Nícollas, Luiz Fernando.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 17 de julho de 2025

quinta-feira, 17 de julho de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Moça Bonita - Bangu, RJ

