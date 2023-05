Fluminense conversa com Thiago Silva e aguarda definições no Chelsea

Existe a vontade mútua de um retorno do zagueiro às Laranjeiras, mas as coisas são mais complicadas do que parecem

Em meio a uma paquera repleta de “olhadas” e acenos, a torcida do Fluminense nutre o sonho de ver Thiago Silva ainda este ano de volta as Laranjeiras. Segundo apurado pela GOAL, há o interesse do Tricolor no retorno do ídolo e do próprio zagueiro em voltar para casa. A situação, contudo, não é simples.

Há dois meses, Thiago Silva assinou a renovação de contrato com o Chelsea até junho de 2024. O zagueiro não tem planos de rescindir com o clube inglês e deixou isso claro em entrevista à ESPN: “Fica até chato para mim, mas tem dois meses que renovei com o Chelsea, se não me engano. Sempre cumpri meus contratos. Eu só não fico aqui se o Chelsea não me quiser para o ano que vem ou se o novo treinador que chegar não quiser eu eu permaneça”.

Depois de uma temporada ruim, o futuro do Chelsea é incerto. Em 11º na tabela de classificação do Campeonato Inglês, o time londrino está fora da Champions League e da Europa League, duas competições europeias importantes para os cofres de qualquer equipe.

Além disso, o Chelsea espera a chegada de um novo técnico para a próxima temporada, Maurício Pochettino é favorito no momento e pode ser confirmado em breve. Caso seja concretizado, ele terá a missão de reestruturar o Chelsea para a próxima temporada e definir se Thiago Silva fará ou não parte dos planos.

Segundo apurado pela GOAL, o Fluminense já conversou com Thiago Silva e manifestou o interesse em ter o jogador de volta ainda este ano. O clube entende a situação do atleta e vai aguardar o desenrolar do planejamento do Chelsea.