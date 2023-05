Thiago Silva vai retornar ao Fluminense? De Marcelo a Cano, jogadores fazem ligações

O Flu tem interesse em repatriar o zagueiro de 38 anos, que está no Chelsea; confira detalhes

O torcedor do Fluminense não para de sorrir em 2023. Após a conquista do Campeonato Carioca goleando o Flamengo por 4 a 1, a equipe comandada por Fernando Diniz ainda está viva nas três competições mais importantes da temporada: Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Pensando nisso, reforçar o time em um ano tão promissor é fundamental.

É por este motivo que o Flu está interessado em repatriar um dos melhores zagueiros da história do futebol brasileiro, Thiago Silva. O presidente tricolor, Mário Bittencourt, falou sobre o assunto no programa "Seleção SporTV", no final de abril:

"Thiago Silva quer terminar a carreira no Fluminense. Queria aproveitar para convidá-lo, se quiser interromper lá e vir buscar o título da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, vamos recebê-lo de braços abertos. Claro, dentro das nossas condições, assim como o Marcelo veio, nas condições de faturamento mediano, folha ainda abaixo de muitos clubes que disputam título", disse o dirigente.

Mario ainda revelou que Thiago Silva tem contato com vários jogadores do Fluminense e que ouve pedidos para vir jogar no clube:

- Não vou negar que ele tem contato, sim, com os jogadores, com o Marcão, todos se falam muito. Nosso grupo é muito diferente, quer que os jogadores venham. Todos queriam muito que o Marcelo viesse e que o Thiago venha. Os jogadores falam com ele: "Vem logo" - afirmou.

Falando em Marcelo, nesta sexta-feira (8), o lateral-esquerdo voltou a empolgar a torcida tricolor ao aparecer em uma chamada de vídeo com Thiago Silva.

No mês passado, o zagueiro deu entrevista após a eliminação do Chelsea na Champions League dizendo que aquele "talvez tenha sido seu último jogo de Champions na carreira" e falando que a chegada de Marcelo ao Fluminense "tocou seu coração". Em entrevista à "CazéTV", foi a vez do artilheiro Germán Cano confessar que já falou com Thiago Silva e que o elenco está esperando o zagueiro:

"Estamos esperando aqui com os braços abertos. Eu já falei com ele: "Irmão, estamos te esperando aqui". Estamos esperando o "ok" dele", concluiu o artilheiro.

Thiago Silva, porém, tem contrato até junho de 2024 com o Chelsea e precisaria rescindir para conseguir vir na próxima janela, em julho desse ano.