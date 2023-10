Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Clássico será disputado neste domingo (8), pela 26ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Botafogo se enfrentam na tarde deste domingo (8), a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Acre e Distrito Federal), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada, com narração de Gustavo Villani e comentários de Junior e Roger Flores (veja a programação completa aqui).

Embalado com a classificação para a final da Copa Libertadores, o Fluminense volta as atenções para a disputa do Brasileirão. Com 41 pontos, o Tricolor briga pelo G-4.

O técnico Fernando Diniz pode poupar Felipe Melo, Marcelo e Ganso. Assim, Marlon, Diogo Barbosa e John Keneddy são os prováveis substitutos.

Do outro lado, o Botafogo, líder do Brasileiro, com 52 pontos, não vence há quatro jogos, com três derrotas e um empate. Na última rodada, o Alvinegro empatou com o Goiás por 1 a 1. A equipe será comandada por Lúcio Flávio, técnico interino, ao lado de Joel Carli, após a demissão de Bruno Lage.

De acordo com os números divulgados pelo Fluminense, em 378 jogos o Tricolor venceu 141, perdeu 125, além de 112 empates. Já o Botafogo registra 376 partidas, das quais venceu 125, perdeu 138, além de 113 empates.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Alexsander e Ganso (John Kennedy); Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Victor Sá (Luís Henrique), Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Lúcio Flávio.

Desfalques

Fluminense

Felipe Melo, Marcelo e Ganso podem ser poupados.

Botafogo

Denilson cumpre suspensão.

Quando é?