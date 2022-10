Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Clássico carioca será disputado neste domingo (23), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Clássico carioca na área! Fluminense e Botafogo se enfrentam na tarde deste domingo (23), às 16h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois de três derrotas consecutivas, o Fluminense venceu o Avaí por 3 a 0 na última rodada, e agora busca emplacar o segundo triunfo seguido. Nino, recuperado de um problema muscular na coxa direita, retorna no lugar de Manoel, enquanto Nathan, que cumpriu suspensão na última rodada, também voltar a ficar à disposição. Já o Botafogo, derrotado pelo Internacional por 1 a 0, está no meio da tabela com 43 pontos. Sem Tchê Tchê, suspenso, e Lucas Fernandes, lesionado, o técnico Luís Castro pode optar pelas entradas de Del Piage e Gabriel Pires. Segundo os números divulgados pelo Fluminense, em 375 encontros, o Tricolor venceu 141 e perdeu 123, além de 111 empates, enquanto pelas contas do Alvinegro, em 373 jogos, foram 127 vitórias do Bota, contra 137 do Flu, além de 112 empates.

Prováveis escalações

Escalação do provável FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; André, Martinelli, Yago e Ganso; Arias e Cano.

Escalação do provável BOTAFOGO: Gatito Fernández; Daniel Borges, Adryelson, Cuesta e Marçal; Del Piage, Gabriel Pires e Eduardo; Victor Sá (Jeffinho), Júnior Santos e Tiquinho Soares.

Desfalques

Fluminense

Matheus Ferraz e Luan Freitas, machucados, estão fora.

Botafogo

Tchê Tchê, suspenso, e Lucas Fernandes, lesionado, são desfalques certos.

Quando é?

Nelson Perez / Fluminense FC / Divulgação

• Data: domingo, 23 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Maracanã – Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: RAMON ABATTI (árbitro), EDER ALEXANDRE e GIZELI CASARIL (assistentes), GRAZIANNI MACIEL (quarto árbitro) e DAIANE CAROLINE (AVAR)