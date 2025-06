Fluminense x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (17), no MetLife Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (16), às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do grupo F do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Como assistir Fluminense x Borussia Dortmund online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Fluminense e Borussia Dortmund estão no Grupo F do Mundial de Clubes. Ulsan HD e o Mamelodi Sundowns FC, equipes da Ásia e África, respectivamente, completam a chave.

Mais artigos abaixo

Finalista da Champions League em 2023/24, quando perdeu para o Real Madrid na decisão, o Borussia Dortmund garantiu vaga no Mundial de Clubes dos Estados Unidos pelo bom desempenho no ranking de clubes da confederação europeia.

Já o Fluminense garantiu sua vaga na competição com a conquista da Libertadores de 2023. O segundo jogo do Tricolor, contra o Ulsan Hyundai, está marcado para o dia 21 de junho, às 19h (de Brasília). O confronto contra o Mamelodi Sundowns, no dia 25 de junho, às 16h, encerra a participação na fase de grupos. Os dois primeiros colocados do grupo avançam para as oitavas de final.

"Todo mundo coloca Fluminense e Borussia como favoritos, mas hoje em dia é difícil cravar algo. É muito mais físico do que técnico. Então temos que chegar bem fisicamente, estamos treinando forte, o time está se adaptando bem. O primeiro jogo é muito importante para dar confiança e encarar os dois próximos jogos. Temos que ter total atenção. Já começamos a ver um lance ou outro dos outros times para conhecer as características. Esperamos jogos difíceis, mas vamos buscar os três pontos para buscar a classificação o quanto antes", afirmou Martinelli.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Gabriel Fuentes (Renê); Martinelli, Hércules e Paulo Henrique Ganso (Lima ou Nonato); Jhon Arias, Kevin Serna e Germán Cano.

Borussia Dortmund: Kobel; Süle, Anton, Bensebaini; Ryerson, Gross, Nmecha, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy.

Desfalques

Fluminense

Soteldo sofreu lesão muscular de grau 2 e está fora da estreia.

Borussia Dortmund

Schlotterbeck, Emre Can e Salih Özcan estão lesionados.

Que horas começa Fluminense x Borussia Dortmund

Mundial de Clubes - Grupo F MetLife Stadium, New Jersey

Retrospecto Recente

Classificação