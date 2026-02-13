Fluminense x Bangu: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final do Campeonato Carioca 2026

Fluminense e Bangu se enfrentam neste domingo (15), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pelas quartas de final do Campeonato Carioca de 2026. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Fluminense e Bangu ao vivo

O jogo entre Fluminense e Bangu será transmitido pelo sportv, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória sobre o Botafogo por 1 a 0 no Brasileirão, o Fluminense volta suas atenções para a disputa do mata-mata do Campeonato Carioca. Em busca do 34º título do torneio, o Tricolor Carioca encerrou a primeira fase na liderança do Grupo A, com 15 pontos. Em seis jogos, acumula cinco vitórias e uma derrota.

Por outro lado, o Bangu conquistou a classificação para as quartas de final após terminar em quarto lugar no Grupo A, com 10 pontos. Em seis jogos, acumula três vitórias, um empate e duas derrotas. Aproveitamento de 55%.

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes, Guilherme Arana, Otávio, Hércules, Ganso, Savarino, Kevin Serna e Canobbio.

Bangu: Bruno, Dudu, Gilberto, Patrick, Bruno Boca, Dioguinho, Mauro Silva, Walber, Luizinho, Lucas Sibito, Patryck Ferreira.

Desfalques

Fluminense

Nonato e Germán Cano seguem no departamento médico.

Bangu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 15 de fevereiro de 2026

domingo, 15 de fevereiro de 2026 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

