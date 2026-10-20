Fluminense aguarda evolução de Martinelli para definir escalação contra o Palmeiras

Volante treinou separado do elenco e sentiu incômodos no joelho; jogador quer atuar na volta da semifinal da Libertadores, mas ainda depende de avaliação médica
O Fluminense acelera a recuperação de Martinelli para tentar contar com o volante no jogo de volta da semifinal da Libertadores de 2026, contra o Palmeiras. Fora da partida de ida por causa de uma lesão no joelho, o meio-campista ainda é dúvida para o confronto decisivo. Segundo apuração da ESPN, o jogador esteve no CT Carlos Castilho na última segunda-feira (19), onde realizou atividades em campo separadamente do restante do elenco, mas sentiu incômodos durante o trabalho.
Martinelli também foi desfalque na derrota para o Santos, no último domingo (18), pelo Brasileirão. De acordo com a ESPN, o volante passará por uma nova avaliação nesta terça-feira (20) para que o departamento médico verifique sua condição física e determine se ele terá condições de enfrentar o Palmeiras.
A reportagem apurou que Martinelli tem vontade de participar da partida e deve viajar com a delegação tricolor para São Paulo. A presença na lista de relacionados, porém, não garante que o jogador entrará em campo. A comissão técnica precisará avaliar a resposta do volante aos trabalhos físicos e aos incômodos no joelho antes de definir se poderá utilizá-lo durante o confronto.
O volante é um dos principais nomes do Fluminense na temporada e vem se destacando pelas atuações no meio-campo. O bom momento rendeu a Martinelli sua primeira convocação para a seleção brasileira principal, aos 25 anos. Em setembro, o jogador foi chamado por Carlo Ancelotti para os amistosos contra Austrália e Índia, após o corte de João Pedro por lesão. A oportunidade representou um marco na carreira do camisa 8, que agora busca se recuperar a tempo de ajudar o Tricolor em um dos compromissos mais importantes do ano.
Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Após perder a ida por 2 a 1, no Maracanã, o time carioca precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por dois ou mais gols para garantir a classificação direta à final. Um empate ou uma derrota elimina a equipe comandada por Marcão da competição.
Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.
Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!
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