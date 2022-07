Fluminense 2 x 1 Red Bull Bragantino: gol de Cano, bolas na trave e muita pressão

Equipes se enfrentaram no Raulino de Oliveira, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Na tarde deste domingo (24), o Fluminense recebeu o Red Bull Bragantino no Raulino de Oliveira - o Maracanã está fechado para reformas no gramado - em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em partida totalmente dominada, o Tricolor venceu por 2 a 1, com gols de Jhon Arias e Cano, enquanto Luan Cândido descontou.

O primeiro tempo foi marcado por um amplo domínio dos mandantes, como de costume nas últimas partidas da equipe de Fernando Diniz. A primeira grande chance veio após um erro de Lucão, goleiro do Braga, que errou a saída e viu a bola bater na trave.





Em uma fase iluminada, Cano chegou a abrir o placar, mas o seu tento foi anulado pelo bandeirinha por estar em posição de impedimento. Logo depois, André acertou um belo chute, mas Lucão defendeu. O Red Bull Bragantino, por outro lado, escapava raramente ao ataque, mas conseguiu levar o placar empatado para o intervalo.

O Flu seguiu dominando a partida e logo com três minutos de segunda etapa acertou a trave. Minutos mais tarde, Cano recebeu na área, finalizou e Lucão espalmou e viu a trave evitar um gol tricolor pela terceira vez.

Até que aos 17 minutos, Jhon Arias recebeu na área sozinho e só tirou do goleiro para abrir o placar. Cinco minutos depois, o Fluminense ampliou o placar com Germán Cano, em um bonito gol. O jogo ficou mais movimentado e o Red Bull Bragantino diminuiu com Luan Cândido, aos 27. O clube de Bragança até ameaçou, mas não conseguiu empatar a partida.

O Tricolor das Laranjeiras volta a entrar em campo na quinta-feira, quando visita o Fortaleza pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Red Bull Bragantino, por outro lado, só disputa o Brasileirão, e volta a atuar daqui uma semana, quando recebe o Juventude em Bragança.