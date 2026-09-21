Florentino Pérez perde a cabeça no dérbi de Madri: o que aconteceu?

O Real Madrid viveu um dia difícil no último domingo, quando a equipe merengue perdeu para o Atlético de Madrid (2 a 1) e agora está seis pontos atrás do Barcelona na classificação.

O Real Madrid protestou intensamente contra a decisão da arbitragem, e Florentino Pérez, presidente do clube, não escapou das críticas.

O jornalista Juanma Castaño revelou que o presidente do Real Madrid ficou furioso ao saber que seu antigo rival nas eleições presidenciais, Enrique Riquelme, havia sido convidado para assistir ao dérbi de Madrid.

Ele afirmou pela rádio Cadena COPE: "Houve um alvoroço nas tribunas. Antes da partida, ocorreu um almoço entre os dirigentes do clube, porque Florentino Pérez tem uma relação muito boa com Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid".

E continuou: "Então alguém disse a Florentino: soubemos que Enrique Riquelme foi convidado para o camarote presidencial. Não o camarote das personalidades, mas sim o camarote presidencial".

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E acrescentou: "Florentino ficou muito irritado e disse que iria embora. Os presentes o acalmaram, e Florentino permaneceu para assistir à partida, mas estava extremamente furioso".

E concluiu: "Esse comportamento de Florentino fortalece as chances de Riquelme. A cada dia, aumenta suas chances de se tornar presidente do Real Madrid no futuro".