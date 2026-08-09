Hansi Flick, treinador do Barcelona, afirmou que a decisão sobre o futuro da dupla Marc Casadó e Roony Bardghji não foi fácil para ele, ressaltando que discutiu a situação dos jogadores com a diretoria do clube mais de uma vez, antes de tomar as decisões relacionadas ao futuro deles.

O treinador alemão havia deixado os jogadores de fora da última viagem da equipe à Itália, em um sinal da proximidade da saída deles do Barça, enquanto o nome de Casadó foi associado a uma possível transferência para o Campeonato Saudita, onde tanto o Al-Ahli quanto o Al-Hilal buscam contratá-lo, segundo relatos da imprensa.

Flick declarou durante a coletiva de imprensa após a participação do Barcelona, na noite de ontem, sábado, no torneio triangular amistoso que contou com a presença do italiano Udinese e do inglês Nottingham Forest: "Em relação ao assunto do Marc Casadó, a situação não é fácil para mim. E com o Roony também, a situação não é fácil para mim. Mas temos que tomar decisões, o clube e eu".

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E acrescentou: "Conversei com a dupla no fim da temporada passada, e é claro que também conversamos durante a temporada atual. Discutimos as situações deles durante a viagem à Inglaterra, e tratamos das mudanças que iriam acontecer".

O treinador alemão prosseguiu: "É assim que as coisas funcionam. Dou meus conselhos a eles, e eles sabem o que pensamos sobre essa situação. O assunto não diz respeito apenas a mim, mas ao clube também".

Flick completou: "É natural que haja mudanças importantes na equipe após o fim da temporada. Vocês podem ver isso hoje também, temos muitos jogadores jovens, especialmente os que vêm de La Masia. Por isso também é importante que a gente dê a eles espaço para jogar. Foi por isso que tomamos essa decisão".









