Em um gesto que revela muito sobre a verdadeira importância de Gavi dentro do novo projeto do Barcelona, o técnico Hansi Flick realizou uma reunião especial e prolongada com seu meio-campista andaluz, num passo que prepara sua forte volta ao time titular e corta o caminho para as tentativas do Paris Saint-Germain de tirá-lo do clube.

A sessão de treino realizada na manhã desta terça-feira, em preparação para o confronto contra o Racing Santander na quarta-feira, pela sexta rodada de La Liga, teve uma cena marcante.

Hansi Flick passou alguns minutos conversando reservadamente com Gavi, acompanhado de seu auxiliar Arnau Blanco, longe dos demais companheiros.

A mensagem de Flick foi clara, segundo o jornal espanhol "Sport": sua confiança em Gavi não foi abalada, apesar do início conturbado.

Após ser titular na partida de abertura contra o Elche por 44 minutos, uma lesão na perna direita o impediu de estar em campo contra Athletic Bilbao e Rayo Vallecano, antes de voltar e atuar por apenas 8 minutos contra o Feyenoord na Liga dos Campeões, além de assistir aos jogos contra Valencia e Levante do banco de reservas.

Apesar disso, o desempenho de Gavi nos treinos foi bastante positivo e enérgico, o que o tornou um dos principais candidatos a integrar o time titular que Flick pretende escalar para o duelo contra a equipe da Cantábria, especialmente com o desejo do treinador de utilizar jogadores em plena forma antes das duas partidas consecutivas: contra o Racing amanhã e depois contra o Sevilla no sábado, no Sánchez Pizjuán.

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A resposta do Barcelona às movimentações de Paris

Essa reunião ocorre em um momento delicado, com o aumento das notícias vindas da França sobre o desejo do Paris Saint-Germain de contratar Gavi, a pedido direto de seu técnico Luis Enrique.

Segundo os relatos, o treinador espanhol deseja que o clube parisiense entre em contato com o Barcelona para discutir uma possível negociação no valor de cerca de 40 milhões de euros.

No entanto, a posição dentro do Barcelona é decisiva e clara: não há qualquer intenção de vender Gavi, e o próprio jogador está totalmente focado em alcançar o sucesso com a camisa blaugrana. A reunião secreta de Flick nesta terça-feira é a melhor prova de que Gavi continua sendo peça fundamental na equação do treinador alemão.