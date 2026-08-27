Hansi Flick, treinador do Barcelona, evitou comentar o sorteio de sua equipe na Liga dos Campeões da Europa, após a vitória sobre o Athletic Bilbao (2 a 0), na noite desta quinta-feira, no estádio Spotify Camp Nou, pela competição de LaLiga.

Sobre o confronto com Paris Saint-Germain, Manchester City e Aston Villa, Flick disse em declarações à imprensa na zona mista: "Teremos tempo para falar sobre a Liga dos Campeões, mas parece um grupo (de jogos) fantástico para assistir a um bom futebol".

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E o técnico alemão acrescentou: "Sinceramente, quando você me diz esses nomes, sim, conheço o Paris Saint-Germain, e também conheço o Manchester City e o Aston Villa, mas não tenho uma ideia completa agora, porque minha concentração estava no jogo de hoje".

E prosseguiu: "Acredito que temos tempo suficiente nos próximos dias para falar sobre isso, porque o mais importante para mim é sabermos quem vamos enfrentar primeiro. Depois, vamos levar as coisas passo a passo".

Yamal e Raphinha

Sobre Lamine Yamal ter disputado a partida inteira contra o Bilbao, Flick disse: "Acredito que foi bom para o Lamine jogar os 90 minutos, porque em condições como essas continuamos também a melhorar o aspecto físico. Essa era a ideia de hoje".

E emendou: "E claro, vocês puderam ver no final que todos os jogadores estavam muito cansados, mas isso é natural. Isso é o futebol, e nós damos tudo o que temos".

E sobre Raphinha ter marcado 3 gols em apenas duas partidas como centroavante, e se ele é o melhor "número 9" que o Barça pode ter nesta temporada, Flick respondeu: "Não sabemos disso. Para mim, o importante é que, quando temos um plano de jogo como este, e contamos com o Raphinha como número 9 ou qualquer outro jogador nessa posição, sigamos o nosso plano".

E continuou: "Ele faz uma atuação realmente boa; é fantástico, dinâmico e muito útil para nós. Sua intensidade, sua corrida e seu valor nesse gol (o primeiro contra o Bilbao) são ideais para nós".

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