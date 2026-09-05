Hansi Flick, técnico do Barcelona, comentou a derrota do Real Madrid diante do Real Betis, na última sexta-feira, pela quarta rodada de La Liga.

Flick afirmou, na coletiva de imprensa para a partida contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol: "A partida do Real Madrid é considerada um alerta antes do confronto com o Valencia? Quando você assiste ao jogo de ontem à noite, vê que o Real jogou bem e teve grandes chances, mas isso é futebol. Precisamos manter o foco em nós mesmos e em nosso estilo, e tenho certeza de que a partida de amanhã será difícil para nós".

Sobre o mecanismo de escolha dos capitães da equipe, Flick comentou: "Era importante que tivéssemos dois capitães de minha escolha e outros três escolhidos pelo vestiário. Eu escolhi Raphinha e Pedri, enquanto os outros foram De Jong, Lamine e Eric".

A respeito dos critérios nos quais se baseou nessa escolha, o técnico do Barcelona esclareceu: "Araújo e Ter Stegen saíram, e entraram Lamine e Eric, e a permanência de Frenkie é algo natural. Não quero decidir os cinco capitães, mas quis definir esses dois. Acredito que temos um bom grupo de jogadores que possuem liderança, e vejo que é um bom caminho, mas haverá momentos em que teremos que conversar".

Sobre sua avaliação da qualidade do elenco em comparação com a temporada passada, o técnico da equipe catalã declarou: "O que vejo nos treinos, como disse, me agrada, e é algo bom; como pressionamos, tocamos a bola e competimos, cada treino de bola (rondo) é no mais alto nível. Mas, no fim, o importante é vencer as partidas e conquistar títulos, e, de todo modo, a qualidade do elenco é excelente".

Sobre a possibilidade de conquistar o aproveitamento máximo antes da primeira pausa para as datas internacionais, Flick enfatizou: "Vamos trabalhar para isso, pois temos qualidade e espírito, há um bom ambiente de trabalho e todos estão totalmente focados, aproveitando nosso caminho nessa direção".

Sobre o clube ter batido o recorde em gastos com contratações, o técnico do Barcelona esclareceu: "Tomamos as decisões juntos e estou feliz com isso. Não é fácil para mim, pois há jogadores de La Masia que possuem alta qualidade, e decidimos que talvez houvesse necessidade de algo a mais. Temos grandes objetivos nesta temporada, e as coisas parecem boas, e estamos convencidos em 100% de nossa capacidade de alcançá-los".



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