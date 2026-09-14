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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

Flick persegue marca histórica com o Barcelona

Levante x Barcelona
Levante
Barcelona
La Liga
H. Flick
Espanha
Alemanha

Após o início perfeito em LaLiga

O Barcelona manteve seu início perfeito no Campeonato Espanhol sob o comando do alemão Hansi Flick, após conquistar sua quinta vitória consecutiva ao superar o Levante por 4 a 2, na partida disputada no estádio Ciutat de València. Assim, a equipe catalã segue na liderança da tabela de classificação e inicia uma nova jornada rumo à quebra de um de seus recordes históricos.

De acordo com o que noticiou o jornal espanhol Mundo Deportivo, Flick busca repetir o feito de sua primeira temporada com o Barcelona, quando conduziu a equipe a 7 vitórias consecutivas no início do campeonato, igualando o melhor começo da história do clube, alcançado por Tata Martino na temporada 2013-2014.

O Barcelona soma agora 5 vitórias consecutivas na temporada atual, feito que a equipe já havia alcançado outras 5 vezes ao longo do século 21: na temporada 2009-2010 sob o comando de Pep Guardiola, na temporada 2012-2013 com Tito Vilanova, na temporada seguinte com Tata Martino, na temporada 2017-2018 sob o comando de Ernesto Valverde, além da primeira temporada de Flick com a equipe.

E os números marcantes não param na quantidade de vitórias, pois o Barcelona também se destaca por sua força ofensiva ao longo das cinco primeiras rodadas, após marcar 21 gols, ficando a apenas dois gols do recorde histórico do clube, registrado na temporada 1950-1951 sob o comando do treinador Ferdinand Daučík, quando a equipe marcou 23 gols nas primeiras 5 partidas.

Aquela temporada teve o brilho do lendário atacante César Rodríguez, que marcou nas cinco primeiras partidas, antes de encerrar a temporada com um saldo de 29 gols em 27 jogos.

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Já na temporada atual, a dupla Raphinha e Lamine Yamal se impôs com força, após cada um deles marcar 6 gols nas primeiras 5 rodadas.

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