Hans Flick, técnico do Barcelona, destacou a importância da vitória conquistada pela equipe contra o Atlético de Madrid, minimizando, ao mesmo tempo, a gravidade das lesões sofridas pelos jogadores do Barça durante a partida.

Flick disse, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “Marca”: “Dominamos o jogo e conquistamos três pontos extremamente importantes”.

E acrescentou: “A expulsão de Gerard Martín? A jogada não merecia cartão vermelho. Para mim, Gerard tocou na bola e não houve falta alguma.”

Sobre as lesões de Marc Bernal e Ronald Araújo, o técnico alemão comentou: “Temos que esperar até amanhã, mas as lesões não parecem muito graves”.

E continuou: “Jogamos contra uma equipe com um jogador a menos, e eles se defenderam bem, mas vejo que dominamos a partida e tentamos de todas as formas marcar o segundo gol. Conseguimos os três pontos, não é fácil jogar aqui neste ambiente e com as emoções tão intensas, e estou muito feliz com esta vitória”.

E continuou: “A disputa na La Liga? Não olhamos para as outras equipes; no fim das contas, temos que nos concentrar em nós mesmos e fazer o nosso trabalho. Há coisas que podemos melhorar; Araujo teve problemas físicos, assim como Bernal, e esperamos que não seja nada grave”.

E completou: “Discutir a renovação do contrato de Lewandowski é prematuro neste momento. Ainda temos oito jogos pela La Liga, e precisamos estar preparados e concentrados neles”.

E continuou: “O tropeço do Real Madrid? Como sabem, não me interesso pelas outras equipes, meu foco está apenas na nossa equipe. O primeiro jogo após a pausa internacional é sempre difícil, e na terça-feira nos espera outro confronto complicado contra o Atlético. Estamos felizes, mas não exageramos na comemoração.”

Sobre o futuro de Marcus Rashford, Flick comentou: “Precisamos nos concentrar primeiro na temporada atual e depois veremos o que vai acontecer. Ele é um jogador que já



provou seu valor.” Leia também: Após a situação embaraçosa... Flick explica a raiva de Yamal