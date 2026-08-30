Hans Flick, técnico do Barcelona, expressou sua satisfação com o elenco que possui atualmente, apontando ao mesmo tempo que o diretor esportivo Deco segue trabalhando para melhorar o grupo de jogadores.

Flick disse, na coletiva de imprensa para o duelo contra o Rayo Vallecano pela La Liga: "Estou muito feliz com o mercado, e o Deco continua trabalhando nas transferências, mas não temos nenhuma pressão. Ele fez um trabalho excelente, a qualidade nos treinos é boa, e não sei o que mais poderíamos pedir. A sensação geral é positiva e ótima".

Sobre a concorrência na posição de goleiro e a possibilidade de Dominik Livakovic atuar como segundo goleiro no lugar de Wojciech Szczesny, o treinador do clube catalão declarou: "Estamos felizes com Szczesny, e temos goleiros de grande experiência. Para nós, está claro que Livakovic representa uma aposta para o futuro".

Sobre a situação de Frenkie de Jong e o descarte de que ele passe por uma cirurgia, o técnico do Barça comentou: "É importante que ele vá passo a passo e dia a dia. Ele trabalha todos os dias e temos pela frente uma temporada longa, com muitas partidas. Estou feliz com a presença dele porque precisamos da sua qualidade para alcançar nossos objetivos, e não é fácil administrar essa questão para mim ou para os jogadores, pois é preciso administrar os minutos. Todos querem jogar, mas a equipe é a coisa mais importante, e claro que o clube também".

Em relação ao papel esperado do jovem jogador Bernal, o treinador do clube catalão explicou: "Quando ele chegou, estava claro que treinaria conosco e jogaria com a equipe reserva. Ele tem um potencial enorme, apresenta níveis muito bons e vai melhorar ainda mais".

Sobre o seu acompanhamento das campanhas que pedem a concessão da Bola de Ouro a jogadores do Barça, o técnico do Barcelona declarou: "Não é meu trabalho fazer campanhas, o assunto já é complicado o suficiente. Há jogadores excelentes na minha equipe, mas não sou fã dessas coisas. O mais importante é a equipe, e se tivermos um bom desempenho, as chances de conquistar prêmios individuais serão muito maiores".

Questionado sobre a capacidade do elenco de conquistar todos os títulos, incluindo a Liga dos Campeões da Europa, o técnico do Barça disse: "Estamos jogando bem e passando por um momento técnico excelente, mas o que realmente importa é como jogamos como uma única equipe. Se os jogadores estiverem conectados uns aos outros e houver um bom clima, melhor ainda. O clima está realmente ótimo e temos que manter esse entusiasmo e concentração".

Sobre a condição de Rodri para atuar como titular, o técnico do Barça disse: "Ele sentiu algumas dores leves nos últimos dias, mas está melhor agora, treinou bem e sua situação parece encorajadora. Vamos ver o que faremos amanhã".

Sobre se Lamine Yamal está mais feliz no momento, o técnico do Barcelona encerrou suas declarações dizendo: "Claro, é sempre bom que ele sorria. Eu mesmo não sorrio todos os dias, e todos se preocupam com ele. Mas ele disputou a Copa do Mundo após se recuperar da lesão, e está treinando bem. A primeira partida não foi a sua melhor, mas fiquei feliz com o que ele nos apresentou. Agora disputou 90 minutos completos, e isso é bom para ele. Seu treino hoje foi excelente e temos que apoiá-lo".



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