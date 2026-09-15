O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, afirmou que seu jovem jogador Lamine Yamal merece vencer o prêmio da Bola de Ouro, ao mesmo tempo em que destacou a importância de distribuir os minutos entre os jogadores e administrar o rodízio antes do confronto contra o Racing Santander pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

O jornal espanhol "Marca" destacou as declarações do treinador alemão durante a coletiva de imprensa referente à partida, na qual ele analisou a situação da equipe e a maneira de lidar com a disponibilidade dos integrantes do elenco catalão antes da próxima data Fifa.

Flick disse sobre como administrar os dias que antecedem a paralisação: "Hoje foi mais um dia de recuperação, e não impusemos uma carga de treino muito alta. Amanhã veremos quem está em boas condições para começar, e temos que distribuir os minutos com base na situação de cada jogador, pois todos querem jogar e começar como titulares, mas teremos que administrar isso".

Questionado sobre a reivindicação de Yamal pela Bola de Ouro, Flick respondeu: "Certamente não é fácil responder a essa pergunta, porque só posso falar do Lamine e não do Mbappé. Acredito que Yamal é sincero e possui essa confiança em si mesmo, e prova o quão bom ele é, pois é um jogador excepcional. Talvez eu preferisse que ele não falasse isso, mas ele fala abertamente e diz que quer vencer a Bola de Ouro, e isso é algo muito importante para ele. Ele tem esse sentimento e temos que aceitá-lo, e eu vou apoiá-lo".

Sobre as declarações de Yamal e seu desejo de conquistar títulos coletivos, o técnico do Barcelona afirmou: "Ele é um jogador jovem, sincero e possui confiança em si mesmo, e eu gosto disso. Ele também demonstra essa confiança dentro de campo, e todos nós queremos que ele continue jogando como faz agora, e isso vem da confiança que ele tem em si mesmo".

E acrescentou: "Esse é o Lamine, e eu vou apoiá-lo porque é incrível ter um jogador como ele. E se a opinião dele é que merece a Bola de Ouro, eu também acredito que ele a merece, pois é um jogador excepcional. Sei que há muitos jogadores de primeira linha e isso deve ser levado em conta, mas eles vão decidir, e ficarei feliz quando isso acabar (rindo)".

O treinador alemão abordou a pouca participação de Alejandro Baldé, dizendo: "No momento, temos 5 defensores para a zaga central, e o João também pode jogar. Ninguém esperava esse nível do Eric Garcia, e o Baldé tem que dar o seu melhor, e ele está fazendo isso. Ele não está feliz por não jogar ou por não conseguir minutos, pois estava acostumado a ser titular, e é natural que não esteja feliz.

E completou: "As coisas mudam, chegam novos jogadores e jogadores jovens, acontecem coisas novas na equipe e é preciso administrá-las. Ele está rendendo bem, e não estou nem um pouco descontente com ele. Todos competem e sempre temos jogadores que podem atuar nessa posição, mas administrar isso é a parte mais complexa".

Sobre a melhora nos números de gols de Yamal, Flick explicou: "Não vou dizer que não seja fácil, pois ele possui uma qualidade enorme, mas também está passando por um momento de forma física muito boa. Agora ele sabe que consegue marcar e demonstra isso nas partidas, já que passou a ter mais oportunidades de gol, e sua confiança na finalização é impressionante. Ele está num momento maravilhoso e joga em alto nível, e sempre digo: quando você o vê nos treinos, sabe o que vai acontecer na partida, e eu valorizo muito o que vejo atualmente dele nos treinos".

E sobre se haveria uma campanha do Barcelona para apoiar a conquista da Bola de Ouro por Yamal, Flick encerrou sua fala dizendo: "E por que não deveríamos fazer isso? Ele é nosso jogador e nós apoiamos os nossos jogadores, e é sempre assim. Eu apoio os jogadores que têm confiança, e estamos jogando bem no momento. São nossos jogadores, e vejo o que eles entregam diariamente nos treinos, e claro que posso apoiá-los sem nenhum problema".



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