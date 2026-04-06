Flick mostra o olho vermelho aos astros do Barcelona antes do confronto com o Atlético

O alemão Hans Flick, técnico do Barcelona, dirigiu uma advertência severa aos jogadores do Barcelona antes do confronto contra o Atlético de Madrid, na próxima quarta-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Este será o quinto confronto entre o Barcelona e o Atlético de Madrid nesta temporada, depois que as duas equipes se enfrentaram duas vezes na La Liga e outras duas nas semifinais da Copa do Rei.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, os jogos emocionantes entre as duas equipes durante a atual temporada levaram a um acúmulo de contas a acertar entre os jogadores do Barcelona e do Atlético, devido à frequência dos confrontos.

Flick teme que essas contas levem os jogadores do Barcelona a ultrapassar os limites, especialmente porque a disputa entre as duas equipes será pela vaga nas semifinais da mais importante competição europeia.

O jornal espanhol revelou que Flick deu instruções rigorosas aos seus jogadores para que evitem confrontos com os jogadores do Atlético de Madrid nos próximos dois jogos.

Flick pediu aos seus jogadores que evitem cair na armadilha de brigas que possam resultar em cartões amarelos, como o que recebeu Fermin López no último sábado, devido ao seu confronto com Koke e Giuliano Simeone após uma falta cometida contra seu companheiro Dani Olmo.

A reação de Flick foi imediata durante a partida: ele substituiu Fermin no intervalo para impedir que ele continuasse provocando os jogadores do Atlético.

Flick busca evitar que essa situação se repita, especialmente porque Firmino corre o risco de ser suspenso na partida de volta da Liga dos Campeões caso receba um novo cartão amarelo.

Vale lembrar que a partida do último sábado no estádio “Riazur Metropolitano” também testemunhou uma discussão entre Ferran Torres, jogador do Barcelona, e Diego Simeone, técnico do Atlético, na linha de contato, situações que Flick deseja evitar a todo custo durante as eliminatórias.



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