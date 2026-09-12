Flick: Hamza Abdelkarim provou seu valor e possui qualidades diferentes no Barcelona

Hansi Flick, técnico do Barcelona, ressaltou a necessidade de manter total concentração e continuar evoluindo antes do confronto contra o Levante, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, destacando que a equipe está no caminho certo, mas que tudo pode mudar rapidamente no mundo do futebol.

Flick afirmou, na coletiva de imprensa da partida: "Estamos muito felizes com a forma como jogamos, mas sabemos que precisamos provar isso em cada partida. Quando as coisas vão bem, isso é importante para nós, mas se perdermos qualquer uma dessas coisas e não estivermos 100% em forma, a situação não será boa".

O treinador alemão falou sobre a margem de evolução da equipe, dizendo: "É isso que queremos. Evoluir constantemente é o nosso trabalho como treinadores e jogadores, e devemos ter essa fome de evoluir. Somos capazes de fazer isso".

Flick foi questionado: "Este é o melhor momento dele no Barcelona?", e respondeu: "Sabemos que no futebol tudo pode mudar rapidamente. Gosto da situação atual, mas devemos estar muito concentrados, e se algo mudar iremos na direção errada, e isso é o que não queremos".

O técnico do Barcelona revelou a possibilidade de rodar os jogadores para manter todos concentrados, dizendo: "Acredito que isso faz parte do jogo. Temos dois ou três jogadores em cada posição que podem atuar, e depois da partida contra o Feyenoord estou muito feliz com o nível dos treinos".

Flick comentou as declarações de Cesc Fàbregas, técnico do Como, de que o Barcelona passou a aterrorizar os adversários, dizendo: "Adoro o que o Cesc faz, ele joga muito bem e sua equipe apresenta um grande nível. Para mim, só importa a próxima partida, foco apenas nesse jogo. É importante pensar dia a dia, e é isso que a equipe faz atualmente. Estamos num bom caminho, mas ainda falta muito até o fim da temporada".

O treinador da equipe catalã falou sobre o ataque do time diante da presença de Raphinha, da renovação de contrato de Hamza Abdelkarim e da contratação de Gabriel Jesus, dizendo: "Temos três elementos com características diferentes, e Ademi, Dani Olmo, Fermín e Gordon também podem jogar na posição de atacante. Há muitas opções. O Raphinha joga de forma incrível, ele pertence a outro nível, é impressionante e é um dos melhores jogadores do mundo".

Flick foi questionado se o incomodava não ser perguntado sobre o Levante ou o próximo adversário, e respondeu rindo: "O trabalho de vocês é saber sobre o que querem me perguntar, não é o meu trabalho. E será uma boa partida para competir contra uma boa equipe".

Flick encerrou sua fala comentando a renovação de contrato de Hamza, dizendo: "O clube fez um trabalho muito bom. É um jogador que teve um bom desempenho na pré-temporada e vem se afirmando na disputa com os demais jogadores dessa posição. Ele possui características diferentes nesta equipe, e também representa um grande ativo de investimento para o futuro do clube, e queríamos ele conosco no time".



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