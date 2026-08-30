Hansi Flick, técnico do Barcelona, comentou sobre a situação do atacante egípcio Hamza Abdelkarim em relação à participação nas partidas com o Barça durante a temporada atual.

Hamza Abdelkarim brilhou de forma clara com a equipe principal do Barcelona durante a pré-temporada, mas não participou em nenhum momento das duas primeiras partidas do Barça em LaLiga.

Flick afirmou, na entrevista coletiva da partida contra o Rayo Vallecano pelo Campeonato Espanhol: "Raphinha é o melhor para ocupar a posição de atacante centralizado atualmente? Como atacante, ele deve começar a pressão, e faz isso muito bem. Todos sabem que ele é um líder e tem consciência da sua importância. Além disso, ele também é eficiente diante do gol. E há outros jogadores, como Fermín, que também podem fazer isso".

Flick foi questionado: "Por que Hamza não participa muito?", e o treinador alemão respondeu: "Não é fácil. Pensamos sempre em dar oportunidades a quem as merece, e ele as merece por causa de seus ótimos treinos, além de ter a mentalidade adequada".

E prosseguiu: "Hamza merece jogar e vai participar de fato. Vamos dar a ele minutos para que possa mostrar o que é capaz de fazer em uma partida do campeonato. A situação dele é parecida com a de Bryan Fariñas, que me surpreendeu muito, tem um grande talento e é totalmente adequado à posição, mas precisa de minutos".



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