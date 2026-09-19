O Barcelona visita o Sevilla neste sábado, em um confronto de peso que será disputado no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, válido pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

O Barcelona entra na partida com a moral elevada, após conquistar aproveitamento máximo nas seis primeiras rodadas, somando 18 pontos, em um início de temporada excepcional, no qual a equipe apresentou atuações marcantes e um desempenho ofensivo de destaque.

Espera-se que o alemão Hansi Flick, treinador do Barcelona, aposte no goleiro polonês Wojciech Szczesny, de 36 anos, para defender o gol da equipe diante do Sevilla, diante da lesão de Joan García no joelho direito.

Apesar de Flick não ter confirmado oficialmente a escalação de Szczesny em suas declarações de ontem, sua fala após o confronto com o Racing Santander, na quarta-feira, deixou bastante claro que ele pretende contar com o goleiro polonês na partida desta noite.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Flick pretende fazer algumas mudanças na formação titular, algo que o treinador confirmou durante a coletiva de imprensa, ao indicar que Cubarsí será um dos jogadores a começar a partida.

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Espera-se também que Marc Casadó, Fermín López e Anthony Gordon, que foram poupados na rodada passada, tenham a oportunidade de começar como titulares diante do Sevilla.

Por outro lado, João Cancelo, Dani Olmo e Karim Adeyemi podem ficar no banco de reservas, ao lado do atacante egípcio Hamza Abdel Karim.

Tudo indica que Eric García, Rodri, Pedri, Lamine Yamal e Raphinha estão entre as opções titulares de Flick, enquanto a identidade do parceiro de Cubarsí no eixo da defesa segue em aberto, com uma disputa entre Gerard Martín e Christensen por essa posição.

Com base nos dados atuais, o Barcelona pode começar com uma formação que inclui: "Szczesny; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Casadó; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; e Raphinha".

Do outro lado, o Sevilla não conta com os serviços de seu atacante belga Lukas Stassin por causa de uma lesão muscular, além de seguir com a ausência de Rubén Vargas por lesão. Em contrapartida, o zagueiro senegalês Aruna Sangantit se recuperou de uma entorse no tornozelo, enquanto o zagueiro Kike Salas estará disponível para atuar, apesar de ter sofrido uma lesão na perna direita durante o confronto com o Riazor e de não ter participado dos treinos de quinta-feira.

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