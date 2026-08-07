O alemão Hans Flick, técnico do Barcelona, fez os primeiros 3 cortes durante a preparação para a nova temporada.

De acordo com o jornal Sport, Flick decidiu dispensar Óscar Gistau, Ibrahim Diarra e Álex González, que já treinaram na manhã desta sexta-feira com o Barcelona Atlètic.

Os três jovens jogadores haviam passado um mês nos treinos do time principal, ao lado de outros 14 atletas do time reserva e da equipe de base.

Gistau, Diarra e Álex González viajaram com a delegação do Barcelona para a pré-temporada na Inglaterra.

Na verdade, os três jogadores atuaram, pela primeira vez com o time principal, durante o amistoso contra o Birmingham City.

Após 4 semanas sob o comando de Flick, Gistau, Diarra e Álex González se dirigiram a Vall d'en Bas, onde o time reserva do Barcelona faz sua concentração.

Por outro lado, o time principal continuará contando com 14 jogadores da academia do clube, que viajarão no fim desta semana para Údine, para disputar um torneio triangular contra Udinese e Nottingham Forest.

Seguem trabalhando sob o comando de Flick Tommy Marqués, Shane Kluivert, Xavi Espart, Toni Fernández, Jofre Torrents — que está perto de assinar com o Ajax por 4 anos —, Hamza Abdelkarim, Álvaro Cortés, Orian, Ibrima, Guille Fernández, Brian Fariñas, Jordi Pesquer, Aaron Yaakobishvili e Iker Rodríguez, a 16 dias do início da caminhada do Barcelona em La Liga.