Ferran Torres, que se encontra atualmente nos Estados Unidos com a seleção espanhola para a Copa do Mundo de 2026, ainda não foi oficialmente informado das intenções do Paris Saint-Germain, num momento em que o jogador é muito apreciado por Luis Enrique, técnico do Paris, que o conheceu pessoalmente durante o período em que treinou a seleção espanhola.

A posição de Flick

O jornal catalão confirmou que Flick é um grande admirador de Torres e está convencido de seu desempenho, já que o ex-jogador do Valencia é um dos mais populares no vestiário, depois de ter custado ao Barcelona 55 milhões de euros na temporada 2021-2022, e apresentou um desempenho notável na última temporada, marcando 16 gols e dando duas assistências decisivas em 33 partidas da La Liga, das quais 23 como titular.

Interesse do Paris

O Paris Saint-Germain, bicampeão europeu, busca reforçar seu elenco durante a janela de transferências de verão, tendo demonstrado interesse em vários jogadores, entre eles a dupla Crisencio Somerville e Matheus Fernandes, do West Ham, por um valor total de até 130 milhões de euros, além de Ferran Torres, visto como o substituto ideal caso Parkola saia.

A situação se torna ainda mais interessante quando se leva em conta que o contrato de Torres com o Barcelona termina em 2027, o que dá ao Paris Saint-Germain uma possível oportunidade de negociação caso o clube catalão não se apresse em renovar o contrato, embora a postura firme de Flick indique que o Barcelona não abrirá mão de um de seus craques ofensivos tão facilmente.