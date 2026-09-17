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imago-sport-1083409993.jpgSergio Ros

Traduzido por

Flick comenta erro de Szczesny e elogia estrela do Barcelona após superar "período difícil"

H. Flick
K. Adeyemi
W. Szczesny
Barcelona x Racing Santander
Barcelona
Racing Santander
La Liga
Alemanha
Polônia
Espanha

O treinador alemão fala com humildade após a goleada por 7 a 0: não conquistamos nada até agora

Hans Flick, técnico do Barcelona, demonstrou satisfação com o nível apresentado por sua equipe durante a grande vitória sobre o Racing Santander por 7 a 2, ressaltando que um início forte é importante, mas o mais importante é manter a concentração e o trabalho até o fim da temporada.

O Barcelona atropelou o visitante e deu continuidade à sua sequência de vitórias na nova temporada, conquistando aproveitamento perfeito para liderar a tabela de classificação do Campeonato Espanhol com 18 pontos.

Flick disse, após a partida disputada no estádio Spotify Camp Nou: "É como a vida, você sempre tem que melhorar. Jogamos bem independentemente do resultado, e eu gosto da maneira como jogamos, e é bonito de assistir".

E acrescentou, conforme divulgado pelo jornal "Marca": "Mas o mais importante é sempre estarmos totalmente concentrados durante cada situação da partida e a cada passe".

Elogio ao adversário

O treinador alemão falou sobre o Racing, ressaltando que o placar elástico não refletiu a facilidade da partida.

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Ele disse: "Gosto da maneira como jogamos e do resultado, estou feliz. A equipe também está feliz, e não foi fácil jogar contra o Racing, que pratica um bom futebol e quer ter a posse de bola, e merecíamos esse resultado".

O início e o fim

Sobre o início perfeito do Barcelona nesta temporada, Flick enfatizou a necessidade de não se prender aos números atuais.

Ele disse: "É bom ter um bom início, mas o importante é ter um bom fim. Temos a confiança, e o mais importante é a dinâmica com que nos movimentamos, a intensidade do desempenho e a pressão".

E prosseguiu: "Estamos em um bom momento, e queremos vencer todas as partidas, mas isso não será fácil".

A pressão mesmo após o 7 a 2

Sobre a continuidade do Barcelona na pressão apesar da ampla vantagem, Flick explicou que a questão está relacionada à identidade da equipe e à sua maneira de jogar.

Ele disse: "Essa é a nossa mentalidade, e é assim que queremos jogar. Se perdermos a bola, temos que ir recuperá-la".

Erro de Szczesny

Flick abordou a participação do goleiro Wojciech Szczesny após a lesão de Joan García, ressaltando que os erros são parte natural do futebol.

Ele disse: "Fico tranquilo quando Szczesny joga. É normal cometer erros, isto é futebol. Joan García estava sentindo alguns problemas no joelho, e esperamos que ele fique bem. Szczesny é o nosso segundo goleiro, e todos cometem erros".

E explicou: "Sofremos um gol que não era necessário, mas o mesmo se aplica ao primeiro gol. Todos cometem erros, e essas são coisas em que precisamos trabalhar para melhorar".

Szczesny hesitou diante do gol, o que permitiu ao marroquino Yasser Zabiri marcar o segundo gol do Racing na partida.

Adeyemi e o espírito de equipe

Flick elogiou Karim Adeyemi, apontando que o jogador alemão tem muito a oferecer ao Barcelona, e também elogiou sua integração dentro do vestiário.

Ele disse: "O futebol é um jogo coletivo, e o mais importante é a equipe, e é isso que quero dos meus jogadores. Adeyemi oferece muito, e tem uma grande margem para se adaptar, e vai se adaptar à nossa filosofia".

E completou: "Ele já nos deu muito, como vimos hoje. A torcida catalã esteve totalmente ao lado dele. Ele não estava passando por um bom momento na Alemanha, além de ser um jogador querido dentro do vestiário, e possui muita velocidade".

Sem espaço para comparações

Flick rejeitou comparar sua equipe atual com versões anteriores do Barcelona, ressaltando que a equipe ainda não conquistou nada.

Ele disse: "Não é fácil fazer uma comparação com as equipes anteriores, e eu não gosto de fazer isso. Também gostei das equipes que treinei na minha primeira e segunda temporada".

E concluiu: "Ainda não vencemos nada. Temos que continuar trabalhando e nos esforçando. Estamos no caminho certo, e devemos continuar assim".

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