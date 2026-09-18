Hansi Flick, técnico do Barcelona, falou sobre diversos assuntos antes do confronto com o Sevilla, marcado para amanhã, sábado, pelo Campeonato Espanhol, com destaque para o novo papel desempenhado por Raphinha na posição de atacante centralizado, além de ter elogiado Karim Adeyemi e sua rápida adaptação à equipe.

O Barcelona entra na partida contra o Sevilla, fora de casa, na liderança da tabela de classificação com 18 pontos após 6 rodadas, com aproveitamento perfeito.

Raphinha comanda a pressão do Barcelona

Sobre sua visão de Raphinha como camisa 9, Flick disse: "Quando você olha para as duas últimas temporadas, percebe que sempre iniciávamos o processo de pressão a partir do camisa 9. E Raphinha tem essa fome, essa vontade e a mentalidade de que precisamos para iniciar a pressão da forma que queremos".

E acrescentou, durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira, conforme destacado pelo jornal "As": "Ele não apresenta níveis notáveis apenas no ataque, mas também atua de forma excelente na parte defensiva. Raphinha é quem inicia o processo de pressão e, como capitão da equipe, ele vai à frente de todos, e os demais o seguem".

Flick recorreu a utilizar Raphinha na posição de centroavante desde o início da atual temporada, após a saída de Robert Lewandowski e Ferran Torres, o atraso na chegada de Gabriel Jesus, e isso depois do fracasso na contratação de Julián Álvarez, que era o alvo principal para reforçar o setor ofensivo no verão passado.

Mas Raphinha brilhou intensamente nessa posição, e marcou até agora 9 gols em 6 partidas, com os quais lidera a lista de artilheiros.

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"Aposto 100% no astro do Barcelona"

O técnico do Barcelona abordou o novo reforço Karim Adeyemi, elogiando a grande velocidade que o jogador alemão possui, mas fez ressalvas quanto a descrevê-lo como o jogador mais rápido que já treinou.

Flick disse: "Ele é muito rápido, mas não sei se é o mais rápido entre todos os jogadores que treinei. Alphonso Davies tem uma velocidade parecida".

E acrescentou sobre a personalidade de Adeyemi dentro do vestiário: "Ele é um bom rapaz e uma pessoa excelente, e goza de grande respeito dentro do vestiário. Todos gostam muito dele, e seus desempenhos nas partidas também tornam as coisas mais fáceis".

Flick explicou que a transferência de Adeyemi para o Barcelona veio em um momento adequado para o jogador, dizendo: "Acho que ele não estava vivendo seus melhores momentos na Alemanha, e por isso era melhor para ele mudar de ambiente e se transferir para outro país".

O técnico do Barcelona encerrou sua fala dizendo: "Estou muito feliz por ele ter nos escolhido. Vou lhe dar confiança, e aposto 100% no Karim. Veremos mais partidas como a que ele fez na quarta-feira".

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