Flick antes do confronto com o Valencia: é difícil jogar neste clima

Hansi Flick, treinador do Barcelona, alertou para a dificuldade do confronto contra o anfitrião Valencia, neste domingo, no estádio de Mestalla, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, ressaltando as altas temperaturas e a umidade.

Flick disse, em declarações à imprensa antes do início da partida: "O clima está muito quente, é difícil jogar às quatro da tarde nessas condições. Talvez não seja o melhor horário, mas a decisão foi tomada, e temos que aceitá-la e jogar".

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O treinador alemão falou sobre a participação de Rodri como titular pela primeira vez com a camisa do Barcelona, ao lado de Pedri no meio-campo, dizendo: "Temos muita qualidade no meio de campo, e Marc Bernal apresentou grandes atuações nas partidas anteriores".

E acrescentou: "Agora é bom que Rodri comece a partida, porque ele precisa melhorar sua condição física. E pelo que vejo dele nos treinos, posso dizer que é um jogador extraordinário. Quero ver como vai funcionar aquilo em que estamos trabalhando com a presença dele ao lado de Pedri, e o que os dois podem oferecer juntos no meio-campo".

Sobre o aguardado confronto, Flick disse: "Será uma partida difícil, especialmente nessas condições e com a presença desse público. Mas queremos apresentar nosso estilo habitual. Conhecemos a qualidade do nosso time, e como queremos jogar, e temos que mostrar isso dentro de campo".

Flick também abordou a situação de seu jogador Lamine Yamal, que começa a partida como titular, e se ele será capaz de disputar os 90 minutos completos, dizendo: "Vamos ver, pode jogar 90 minutos ou 60 minutos, isso depende do andamento da partida, mas ele com certeza está pronto".

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