O Barcelona fechou as portas para novas contratações durante a atual janela de transferências, após definir de forma definitiva sua posição sobre a possibilidade de fechar novos negócios, deixando o técnico Hansi Flick apenas com os jogadores atualmente presentes no elenco.

A contratação de Gabriel Jesus, apresentado oficialmente pelo clube catalão na tarde desta terça-feira, foi a última do Barcelona durante a atual janela de transferências, ao mesmo tempo em que a porta de saída permanece aberta para alguns jogadores.

Barcelona desiste da ideia de contratar um zagueiro

A direção esportiva do Barcelona buscava a contratação de um novo zagueiro, ideia que surgiu já na temporada passada, diante do grande número de gols sofridos pela equipe.

Nesse contexto, Deco se movimentou no mercado de transferências e abriu as negociações a respeito de Alessandro Bastoni, zagueiro da Inter de Milão, com contatos que de fato aconteceram, antes que o negócio fosse deixado de lado depois que Flick não se convenceu totalmente da possibilidade de concretizá-lo, preferindo ter mais tempo antes de tomar a decisão.

A saída de Araújo trouxe o tema de volta à tona

Com a saída de Ronald Araújo para o Liverpool, a possibilidade de contratar um novo zagueiro voltou à tona, especialmente após o grande número de gols sofridos pelo Barcelona durante a pré-temporada para a nova campanha.

Deco voltou novamente a estudar as opções disponíveis no mercado, mas as características exigidas desta vez foram diferentes; o Barcelona buscava um zagueiro jovem, com grande potencial e capacidade de evolução, em vez de contratar um jogador de vasta experiência, como era o caso de Bastoni.

A opção Nijstad não se concretizou

O holandês Rud Nijstad, zagueiro do Twente, foi um dos nomes colocados na mesa do Barcelona, mas as exigências financeiras do clube holandês ultrapassaram o valor que o clube catalão estava disposto a gastar no negócio.

Com base nisso, Deco e Flick concordaram em adiar o tema da contratação de um zagueiro para a atual janela de transferências, com o desempenho da equipe sendo monitorado ao longo da temporada. Caso surja a necessidade de reforçar a linha defensiva em janeiro, o Barcelona voltará a se movimentar no mercado, segundo relatório publicado hoje pelo "Marca".

4 contratações no valor de 162 milhões de euros

Além da posição de zagueiro, a direção do Barcelona entende que as demais posições da equipe já estão cobertas, tanto no meio-campo quanto no ataque.

No setor ofensivo, o Barcelona contratou 3 jogadores: Gordon, Adeyemi e Gabriel Jesus, enquanto reforçou o meio-campo com a contratação de Rodri.

Com isso, os gastos do Barcelona com suas quatro contratações chegaram a 162 milhões de euros, fechando o clube catalão o tema das contratações durante a atual janela de transferências, mantendo-se a possibilidade de saída de alguns jogadores.

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