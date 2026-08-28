Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Hansi FlickGetty Images
Hussein Hamdy

Traduzido por

Flick: A tranquilidade deste jogador me surpreendeu; não participei da contratação de Álvarez

H. Flick
X. Espart
J. Alvarez
Barcelona
Athletic Bilbao
La Liga
Alemanha
Espanha
Argentina

Início perfeito em La Liga

O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, expressou sua enorme satisfação com a vitória sobre o Athletic Bilbao, no primeiro jogo da equipe no estádio Spotify Camp Nou, o que deu ao Barça o aproveitamento perfeito nas duas primeiras partidas de LaLiga.

Flick, segundo o jornal espanhol "Marca", afirmou estar totalmente satisfeito com o início da equipe e com a conquista dos pontos completos, fazendo declarações técnicas amplas sobre o desempenho dos jogadores, o futuro do mercado de transferências e a preparação para a próxima etapa.

Sobre o saldo de gols e a agressividade ofensiva, o técnico do Barça explicou: "Temos a ideia de jogar com um estilo mais ofensivo. Fizemos uma grande partida e criamos muitas chances, mas marcamos apenas dois gols. Às vezes precisamos ter mais calma e jogar mais em favor dos demais companheiros".

Sobre o desempenho de destaque do jogador Xavi Espart, Flick elogiou seu nível dizendo: "Valorizo muito o que vejo dele, e me surpreende sua capacidade de jogar também pelo lado esquerdo. Ele está sempre concentrado, e taticamente é muito bom. Estou extremamente feliz, pois ele é realmente um jogador excelente".

E acrescentou: "Estou um pouco surpreso com a tranquilidade dele em jogo e com a maneira como disputa a partida, é algo maravilhoso. Acho que não é fácil para nenhum jogador ocupar essa posição, e ele fez um grande trabalho tanto com a bola quanto sem ela. Do ponto de vista técnico, está em um nível elevado, e espero que continue nesse caminho porque possui um potencial enorme".

La Liga
Celta de Vigo crest
Celta de Vigo
CEL
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

Sobre o quanto o nível da equipe melhorou, o treinador alemão declarou: "Acho que o aspecto mais importante está nos treinos que realizamos e na alta qualidade que temos nas sessões de treinamento, que é justamente o que precisamos. A maneira como realizamos os treinos de passe em grupos e os jogos reduzidos é muito boa, e notamos o reflexo disso posteriormente nas partidas oficiais, mas ainda há situações que podemos melhorar, especialmente na hora da perda da bola".

No que diz respeito à comparação e à entrega dos jogadores, Flick declarou: "Para mim, não importa a posição em que o jogador atua, pois ele demonstra total comprometimento com o clube e com a equipe. Além disso, a torcida interage de forma maravilhosa com ele. E há outros jogadores que apresentam esse mesmo comprometimento, como Eric e Pedri, e é exatamente disso que precisamos; que haja jogadores que não pensam em si mesmos, mas nos outros, pois o mais importante é integrar a equipe em todas as decisões que são tomadas".

Flick se recusou a comentar a postura do Atlético de Madrid sobre a negociação com o Barcelona a respeito de Julián Álvarez no mercado, dizendo: "Não quero falar sobre esse assunto, pois ele não é jogador da nossa equipe e não quero comentar sobre isso. Conquistamos a vitória na segunda partida e estou feliz com isso".

Ao ser questionado diretamente sobre a contratação de Julián Álvarez, o técnico do Barcelona disse: "Não quero falar sobre ele, pois não participei desse assunto. Deco e os outros são quem se encarregam de fazer esse trabalho, enquanto eu faço o meu e me concentro totalmente naquilo que me diz respeito".

Sobre a necessidade de um centroavante de ofício, Flick declarou: "Não sei se teríamos definido a partida mais cedo com a presença de um centroavante de ofício, realmente não sei. Tivemos as chances e jogamos da maneira que eu quero. Temos potencial e precisamos melhorar, mas defendemos bem. Bernie e Pedri fazem partidas maravilhosas, e talvez eu entre na próxima partida com outro camisa nove".

Sobre o sucesso em manter o gol sem sofrer gols, o treinador alemão disse: "Defendemos muito bem, e esta é a segunda partida em que não sofremos nenhum gol. Precisamos continuar com a coesão e a comunicação, mas estou feliz com o nosso nível, pois somamos 6 pontos".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google