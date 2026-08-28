O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, expressou sua enorme satisfação com a vitória sobre o Athletic Bilbao, no primeiro jogo da equipe no estádio Spotify Camp Nou, o que deu ao Barça o aproveitamento perfeito nas duas primeiras partidas de LaLiga.

Flick, segundo o jornal espanhol "Marca", afirmou estar totalmente satisfeito com o início da equipe e com a conquista dos pontos completos, fazendo declarações técnicas amplas sobre o desempenho dos jogadores, o futuro do mercado de transferências e a preparação para a próxima etapa.

Sobre o saldo de gols e a agressividade ofensiva, o técnico do Barça explicou: "Temos a ideia de jogar com um estilo mais ofensivo. Fizemos uma grande partida e criamos muitas chances, mas marcamos apenas dois gols. Às vezes precisamos ter mais calma e jogar mais em favor dos demais companheiros".

Sobre o desempenho de destaque do jogador Xavi Espart, Flick elogiou seu nível dizendo: "Valorizo muito o que vejo dele, e me surpreende sua capacidade de jogar também pelo lado esquerdo. Ele está sempre concentrado, e taticamente é muito bom. Estou extremamente feliz, pois ele é realmente um jogador excelente".

E acrescentou: "Estou um pouco surpreso com a tranquilidade dele em jogo e com a maneira como disputa a partida, é algo maravilhoso. Acho que não é fácil para nenhum jogador ocupar essa posição, e ele fez um grande trabalho tanto com a bola quanto sem ela. Do ponto de vista técnico, está em um nível elevado, e espero que continue nesse caminho porque possui um potencial enorme".

Sobre o quanto o nível da equipe melhorou, o treinador alemão declarou: "Acho que o aspecto mais importante está nos treinos que realizamos e na alta qualidade que temos nas sessões de treinamento, que é justamente o que precisamos. A maneira como realizamos os treinos de passe em grupos e os jogos reduzidos é muito boa, e notamos o reflexo disso posteriormente nas partidas oficiais, mas ainda há situações que podemos melhorar, especialmente na hora da perda da bola".

No que diz respeito à comparação e à entrega dos jogadores, Flick declarou: "Para mim, não importa a posição em que o jogador atua, pois ele demonstra total comprometimento com o clube e com a equipe. Além disso, a torcida interage de forma maravilhosa com ele. E há outros jogadores que apresentam esse mesmo comprometimento, como Eric e Pedri, e é exatamente disso que precisamos; que haja jogadores que não pensam em si mesmos, mas nos outros, pois o mais importante é integrar a equipe em todas as decisões que são tomadas".

Flick se recusou a comentar a postura do Atlético de Madrid sobre a negociação com o Barcelona a respeito de Julián Álvarez no mercado, dizendo: "Não quero falar sobre esse assunto, pois ele não é jogador da nossa equipe e não quero comentar sobre isso. Conquistamos a vitória na segunda partida e estou feliz com isso".

Ao ser questionado diretamente sobre a contratação de Julián Álvarez, o técnico do Barcelona disse: "Não quero falar sobre ele, pois não participei desse assunto. Deco e os outros são quem se encarregam de fazer esse trabalho, enquanto eu faço o meu e me concentro totalmente naquilo que me diz respeito".

Sobre a necessidade de um centroavante de ofício, Flick declarou: "Não sei se teríamos definido a partida mais cedo com a presença de um centroavante de ofício, realmente não sei. Tivemos as chances e jogamos da maneira que eu quero. Temos potencial e precisamos melhorar, mas defendemos bem. Bernie e Pedri fazem partidas maravilhosas, e talvez eu entre na próxima partida com outro camisa nove".

Sobre o sucesso em manter o gol sem sofrer gols, o treinador alemão disse: "Defendemos muito bem, e esta é a segunda partida em que não sofremos nenhum gol. Precisamos continuar com a coesão e a comunicação, mas estou feliz com o nosso nível, pois somamos 6 pontos".



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