Quem é Flávio de Oliveira, preparador físico que volta ao Corinthians?

Profissional deixou o Internacional para retornar ao Timão

Na manhã desta segunda-feira (05), o Corinthians anunciou a chegada de Flávio de Oliveira para a comissão técnica de Fernando Lázaro. Esta será a terceira passagem do preparador físico no clube do Parque São Jorge.

O profissional tem passagens por gigantes do futebol brasileiro, como Santos, Cruzeiro, Vasco e Grêmio. Estava no Internacional, onde foi anunciado em maio de 2022, após deixar o Ceará. No Sul, ajudou o Inter a ter uma boa temporada e terminou o Brasileirão na segunda colocação.

Essa será a terceira passagem de Flávio no Corinthians. O preparador fisicismo de 56 anos esteve no Timão em 2008 e 2009, com Mano Menezes, e entre 2020 e 2022, com Vagner Mancini e Sylvinho.

Vale lembrar que o seu trabalho era bastante criticado por uma ala da torcida do Corinthians, em especial durante 2021, quando o time não correspondia dentro de campo. Sendo assim, a volta do profissional vem sendo criticada nas redes sociais.

Além de Flávio de Oliveira na prepração física, Fernando Lázaro vai contar com mais dois profissionais: Thiago Larghi e Rodrigo Santana, que serão auxiliares do novo treinador do Timão.