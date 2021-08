Flamengo x Sport: quem foi o campeão brasileiro de 1987? Entenda a polêmica

O desfecho daquela temporada ainda é um dos temas que mais acendem emoções no futebol brasileiro

Você pode não aguentar mais este assunto, mas ele volta sempre que Flamengo e Sport Recife se enfrentam: quem foi o campeão brasileiro de 1987?

O tema, como já era de se esperar, foi abordado antes do confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (15). Nova contratação do time pernambucano, o meio-campista Hernanes puxou sardinha para o Leão da Ilha do Retiro enquanto Renato Gaúcho, atual técnico flamenguista e destaque em campo dos cariocas naquele 1987, deu a réplica.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“87 é do Sport, então não tem conversa”, disse Hernanes.

“campeão de 1987 é o Flamengo, ganhou o título dentro do campo. Não é porque hoje eu sou treinador do Flamengo que estou dando essa resposta, antes mesmo de vir eu já falava isso. É a mesma coisa, com todo respeito, você pegar hoje o time campeão da segunda divisão para disputar um título com o campeão da primeira divisão, para ver quem é o campeão brasileiro, isso não existe”, afirmou Renato Gaúcho em entrevista ao Esporte Espetacular.

Chegar a uma resposta que satisfaça a gregos e troianos (ou, neste caso, aos rubro-negros do Rio de Janeiro e de Recife) é impossível. Mas não é isso que vai nos impedir de tentar explicar toda a confusão que envolveu a definição do máximo campeão nacional naquela temporada.

Entendendo o problema

Tudo começou quando a CBF disse que não tinha condições de arcar com a organização do Campeonato Brasileiro para aquele 1987. A consequência da bagunça foi a organização e criação do Clube dos 13, que organizaria o torneio como uma liga. Nascia ali a Copa União. Acontece que a CBF voltou atrás em sua posição de que não poderia organizar o torneio. A Copa União, no entanto, seguiu organizada pelo Clube dos 13, conhecida também como “Módulo Verde”.

O Flamengo foi campeão do Módulo Verde da então chamada Copa União de 1987, que contava com as maiores potências do futebol brasileiro da época. A CBF propôs que o máximo campeão brasileiro saísse da disputa de um quadrangular com os finalistas do Módulo Verde contra os finalistas do Módulo Amarelo – este último, organizado pela CBF.

Entretanto, Flamengo e Internacional [vice no Módulo Verde] se negaram a jogar este quadrangular final, proposto pela CBF, contra Sport e Guarani – campeão e vice do Módulo Amarelo, que era mais semelhante ao que temos hoje na segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Por isso, o Sport, que bateu o time de Campinas por 1 a 0 enquanto a organização deu W.O. para Flamengo e Inter, é o campeão oficial considerado pela CBF, a principal entidade do futebol brasileiro. O Flamengo, vitorioso no certame organizado pelo Clube dos Treze, que contava com participação das maiores potências do país, teve que buscar a legalidade através da justiça. Esta busca, contudo, não teve um final feliz para os cariocas. Uma decisão judicial, tomada pelo STF em 2018, sacramentou, ao menos sob o ponto de vista legal, o Sport Recife como único campeão brasileiro de 1987.

O torcedor do Sport, e os jogadores naquela conquista – assim como o treinador Jair Picerni – têm o direito de se sentirem campeões. Afinal de contas, a confusão veio toda lá de cima, da organização final no futebol. Mas como levou a melhor sobre os melhores times do país naquela época, o torcedor do Rubro-Negro carioca, e o próprio clube, podem e devem se orgulhar daquele título conquistado após vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, em um Maracanã lotado, graças ao gol de Bebeto.

Baseado nas informações legais, o que é possível falar hoje é que o Sport foi campeão brasileiro de 1987 e que o Flamengo foi campeão da Copa União de 1987. Seja de qualquer maneira, a polêmica segue viva e desperta sentimentos fortes tanto de um lado quanto do outro.