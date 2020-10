Flamengo x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (15), pela 16ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com três vitórias consecutivas, o recebe o RB nesta quinta-feira (15), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premire, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Flamengo x RB Bragantino DATA Quinta-feira, 15 de outubro de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após vencer o Goiás no início da semana e alcançar a terceira vitória consecutiva no Brasileirão, o Flamengo se concentra para entrar em campo nesta quinta, mirando apenas em mais um triunfo.

Para o duelo, o técnico Domènec Torrent tem ao menos quatro desfalques certos: Gabigol, João Lucas e Arrascaeta, lesionados, e Filipe Luís, suspenso. Isla, Rodrigo Caio e Ribeiro são tratados como dúvidas.

Na manhã desta quarta-feira, o elenco rubro-negro treinou no Ninho do Urubu. Amanhã teremos mais um duelo pelo Brasileirão. Vamos! 🙏💪 #CRF pic.twitter.com/gkvtjs4reN — Flamengo (@Flamengo) October 14, 2020

Já o RB Bragantino não sabe o que é vencer há quatro jogos (dois empates e duas derrotas).

O técnico Barbieri não terá Matheus Jesus, lesionado, enquanto Alerrandro e Artur são dúvidas.

Provável escalação do Flamengo: Hugo (Diego Alves); Matheuzinho, Noga (Léo Pereira), Natan e Ramon (Renê); Willian Arão, Thiago Maia e Diego; Michael, Vitinho e Lincoln.

Provável escalação do RB Bragantino: Júlio César; Raul, Léo Ortiz, Ligger, Edimar; Ricardo Ryller, Uillian Correia (L. Evangelista), Claudinho; Leandrinho (Artur), Ytalo, Bruno Tubarão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Flamengo Campeonato Brasileiro 10 de outubro de 2020 Flamengo x Campeonato Brasileiro 13 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Flamengo Campeonato Brasileiro 18 de outubro de 2020 16h (de Brasília) Flamengo x Junior 21 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 0 x 2 Campeonato Brasileiro 8 de outubro de 2020 2 x 1 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020

Próximas partidas