Flamengo x RB Bragantino: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileiro feminino

Partida acontece nesta quarta-feira (3), pela 14ª rodada do Brasileirão feminino; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (3), na Gávea, a partir das 15h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

O Flamengo é o quinto colocado do campeonato, com 21 pontos (seis vitórias, três empates e quatro derrotas). O Rubro-Negro vem de triunfo na última rodada, e não poderá contar com Duda, suspensa.

Já o RB Bragantino é o lanterna, com apenas 4 pontos. O Massa Bruta ainda não venceu na competição e acumula quatro empates e nove derrotas até o momento..

Prováveis escalações

Possível escalação do Flamengo: Natascha, Kaylane, Leidiane, Tuane, Cida, Rayane, Miriam, Thaisa, Monalisa, Duda Rodrigues e Maria.

Possível escalação do RB Bragantino: Alice, Layssa, Raquel, Guyd, Mylena, Jó, Taba, Flavia, Rhayanna, Lele e Rosane.

Desfalques da partida

Flamengo:

Duda: suspensa.

RB Bragantino:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Flamengo x RB Bragantino DATA Quarta-feira, 3 de agosto de 2022 LOCAL Gávea, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Yuri da Cruz (RJ)

Assistentes: Fabiana Pitta e Jéssica Guimarães (RJ)

Quarto árbitro: Bruno Correia (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 0 x 1 Flamengo Brasileirão feminino 20 de junho de 2022 Flamengo 1 x 2 Corinthians Brasileirão feminino 11 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Flamengo Brasileirão feminino 7 de agosto de 2022 11h (de Brasília) Flamengo x Barcelona Carioca feminino 3 de setembro de 2022 15h (de Brasília)

RB Bragantino

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 1 RB Bragantino Brasileirão feminino 19 de junho de 2022 RB Bragantino 1 x 1 Grêmio Brasileirão feminino 11 de junho de 2022

Próximas partidas