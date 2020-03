Flamengo x Portuguesa: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (14), pela terceira rodada da Taça Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e Portuguesa entram em campo neste sábado (14), às 18h (de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada da . O duelo não terá transmissão na TV, uma vez que o Rubro-Negro não chegou a um acordo para a exibição das partidas em TV aberta, TV paga e pay-per-view, mas a Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Portuguesa DATA Sábado, 14 de março de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida rubro-negra quer mais um título de 2020 / Foto: Getty Images

O duelo não terá transmissão na TV, uma vez que o clube não chegou a um acordo para a exibição das partidas em TV aberta, TV paga e pay-per-view. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

Flamengo e Rede Globo emitiram comunicados oficiais divulgando, em tom amistoso, a falta de acordo entre as partes. Leia abaixo a íntegra dos dois comunicados.

Nota oficial do Flamengo:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, em razão do término de seu contrato com o Grupo Globo de Televisão para a transmissão do de Futebol e a posição da emissora em só renová-lo mantendo exatamente as mesmas condições comerciais acertadas em 2016, não levando em conta a nova fase do Flamengo e nenhum dos pontos sugeridos pelo clube para uma possível renovação, os jogos de nosso time de futebol profissional no Carioca 2020 não serão transmitidos nos canais abertos da Rede Globo de Televisão, no SportTV em TV Paga e no Canal Premiere em sistema pay-per-view.

Apesar da não transmissão televisiva de seus jogos, a diretoria do Flamengo reafirma seu total compromisso em levar a campo todo o elenco de jogadores que foi campeão do Carioca, do Brasileirão e da Libertadores no ano de 2019. Será com este elenco completo e, ainda mais reforçado com as novas contratações, que lutaremos pelo bicampeonato carioca, além de buscar oferecer para nossa torcida e para os amantes do futebol um espetáculo de alto nível esportivo.

Temos certeza que, assim como fizemos em todo o decorrer do ano passado juntos, torcida e time serão mais uma vez protagonistas de momentos especiais para o futebol brasileiro.

Vale aqui o registro da continuidade de nossa parceria com Grupo Globo, através do contrato comercial que temos para as transmissões dos jogos do Campeonato Brasileiro. Uma parceria de mais de uma década, pautada pelo profissionalismo e respeito de ambas as partes."

Nota oficial da Globo:

"Fizemos ao Flamengo uma proposta para o Campeonato Carioca, mas infelizmente não chegamos a um acordo, pois o valor pedido pela diretoria do time rubro-negro está muito acima do acerto já feito com os outros clubes e a Federação do Rio de Janeiro. Por isso, até este momento, os jogos do Flamengo não serão transmitidos em nenhuma plataforma. Temos grande interesse nesses direitos e continuamos sempre abertos ao diálogo, esperando chegar a um acordo satisfatório para todos: clubes, federação, marcas, plataformas e, principalmente, para os torcedores.

Nosso objetivo é fazer uma transmissão do tamanho da paixão do carioca pelo futebol, sem abrir mão dos princípios que têm norteado nossas aquisições de direitos no futebol brasileiro. Adotamos cada vez mais modelos com critérios que visam maior equilíbrio e valorizam a meritocracia esportiva e comercial na alocação dos valores, em vez de valores diferenciados que acabam resultando em desigualdade preestabelecida.

É um sinal de respeito pelas equipes e pelos torcedores que defendem todas as cores e bandeiras nas arquibancadas do Rio de Janeiro. Sem distinção. É a forma de a Globo contribuir para um futebol brasileiro mais equilibrado, mais consistente, que seja bom para todos e não apenas para alguns.

Acreditamos que demos passos importantes nessa direção. Como acontece desde o início da temporada, o Flamengo – único clube até aqui ainda sem acordo com a Globo – continuará tendo espaço na cobertura constante dos programas esportivos da Globo, do SporTV e do GloboEsporte.com, além da exibição ao vivo de partidas do clube pela da América, Supercopa, Copa do e Campeonato Brasileiro."

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com portões fechados devido ao coronavírus, o Flamengo, campeão da Taça Guanaraba e líder do Grupo A da Taça Rio, entra em campo visando se manter na ponta da tabela.

Para o duelo, o técnico Jorge Jesus faz mistério se irá escalar seus principais jogadores neste sábado. No entanto, a tendência é que Rodrigo Caio, recuperado de lesão muscular, retorne ao time.

Por outro lado, a Portuguesa aparece na segunda posição, com três pontos e chega embalada após a goleada aplicada sobre a .

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves (César); Berrío, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Gustavo Henrique) e Renê; Willian Arão, Diego, Michael ( Ribeiro) e Vitinho; Bruno Henrique (Pedro Rocha) e Gabigol (Pedro).​

Provável escalação da Portuguesa: Milton Raphael; Luis Gustavo, Marcão, Dilsinho e Maicon Douglas; Lucas Vinícius, Diego Guerra, Henrique, Romarinho; Chay, Adriano e Cafu.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 0 Botafogo Campeonato Carioca 7 de março Flamengo 3 x 0 SC Copa Libertadores 11 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Flamengo Copa Libertadores 19 de março 21h (de Brasília) Bangu x Flamengo Campeonato Carioca 23 de março 20h30 (de Brasília)

PORTUGUESA

JOGO CAMPEONATO DATA Bangu 1 x 0 Portuguesa Campeonato Carioca 28 de fevereiro Cabofriense 1 x 4 Portuguesa Campeonato Carioca 7 de março

