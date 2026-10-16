Flamengo vê fator casa e volta de Jorginho como trunfos em duelo decisivo com o Estudiantes

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Após empate sem gols na Argentina, jogadores destacam o apoio da torcida no Maracanã e o retorno do volante para buscar a vaga na final da Libertadores

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O Flamengo aposta no fator casa e no retorno de Jorginho para superar o Estudiantes e garantir uma vaga na final da Copa Libertadores. Na última quinta-feira (15), as equipes empataram por 0 a 0, na Argentina, pela partida de ida da semifinal. Após o confronto, o técnico Leonardo Jardim analisou as dificuldades encontradas pela equipe e projetou o duelo decisivo no Maracanã, enquanto Léo Ortiz e o goleiro Rossi destacaram a importância do apoio da torcida e da volta do volante para a partida de volta.

Apesar do empate sem gols, o Flamengo foi pressionado durante boa parte do confronto em La Plata. O Estudiantes terminou a partida com 21 finalizações, sendo seis no gol, enquanto o Rubro-Negro tentou apenas cinco vezes e não acertou a meta adversária. O duelo também foi marcado pelo contato físico: foram 28 faltas e cinco cartões amarelos, três para os brasileiros e dois para os argentinos.

Na coletiva de imprensa após o jogo, Leonardo Jardim ressaltou a intensidade dos duelos e criticou a arbitragem por permitir que o confronto seguisse mesmo diante de contatos mais fortes. Segundo o treinador, o estilo de jogo do Estudiantes dificultou a troca de passes e a manutenção da posse de bola pelo Flamengo.

"Foi um jogo dentro do que a gente esperava. Extremamente agressivo. Mais do que competitivo, agressivo. Muito difícil de jogar, vocês viram, muitos contatos. O árbitro permitia agarrar, dar porrada, deixou andar. Para nós, que gostamos de ter a bola, houve dificuldades. O contato não permitia a gente ter a bola mais vezes, mas já sabíamos disso, como o árbitro apitava, o que o adversário pretendia fazer", afirmou.

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O português voltou a reclamar da atuação do árbitro e demonstrou expectativa de que a partida de volta tenha uma condução diferente. "E insisto: o árbitro não deixou jogar. Vi situações que o árbitro nem marcou falta e o adversário agarrava, deitava no chão, dava o contato em vez de ir na bola e isso é difícil de jogar. Mas só quem esteve lá pode perceber esse tipo de situação. Eu acredito que no Maracanã o árbitro vai ser mais rigoroso nesse tipo de situação, porque assim vira rúgbi", completou.

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Léo Ortiz também reconheceu as dificuldades enfrentadas pelo Rubro-Negro, mas valorizou o fato de a equipe ter saído da Argentina sem sofrer gols. Para o zagueiro, decidir a semifinal diante da torcida flamenguista representa uma oportunidade de mudar o cenário do confronto e buscar a classificação.

"Jogo de Libertadores, semifinal, num estádio que é sempre complicado de jogar. Não conseguimos fazer melhor, mas o importante é sair daqui sem levar gols e com um resultado que, para a gente jogar dentro de casa, é uma pequena vantagem. Numa semifinal, é uma pequena vantagem você decidir em casa sabendo como vai ser a atmosfera no Maracanã. Agora é buscar a vitória lá", declarou.

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Agustín Rossi, um dos destaques da partida pelas defesas nas finalizações do Estudiantes, também considerou o empate um resultado importante diante das dificuldades. O goleiro ressaltou o comprometimento coletivo e lembrou que, em uma semifinal continental, o objetivo principal é avançar à decisão.

"O mais importante foi não ter saído com uma derrota. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, duro, com muita luta. Sabíamos como o Estudiantes joga. O resultado para a gente talvez seja um pouco incômodo, mas foi um grande jogo coletivo de entrega do time. Porque semifinal de Libertadores não dá para esperar goleada. O 0 a 0 levando a decisão para o Maracanã acaba sendo bom", avaliou.

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Além do apoio da torcida, a volta de Jorginho aparece como outro trunfo para o Flamengo. O volante desfalcou a equipe na partida de ida por cumprir suspensão após a expulsão contra o Independiente del Valle, nas quartas de final da Libertadores.

Para o duelo no Maracanã, Léo Ortiz destacou a importância do retorno do companheiro para dar mais controle ao meio-campo e diminuir os espaços para as jogadas de bola parada e os cruzamentos do adversário.

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"A gente estava até brincando, parecia que o campo estava um pouquinho menor de tanto duelo durante o jogo. No Maracanã, conseguimos ter um pouco mais de controle do jogo. Vamos ter a volta do Jorginho, que nos dá uma característica de controle maior. Mas esperamos controlar mais o jogo, deixar menos aberto para um lance de bola parada ou cruzamento. Acho que conseguimos fazer isso bem nos jogos dentro de casa. Esperamos repetir esses resultados para sair com a classificação", explicou.

Flamengo e Estudiantes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, 22 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores de 2026. Quem vencer garante a classificação para a final. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.