Flamengo tem outra ameaça por Pedro: novo técnico da Fiorentina

Cesare Prandelli colocou o atacante em seus planos, e nem contratar o jogador em definitivo livra os cariocas de perdê-lo

Enquanto o trata a contratação em definitivo de Pedro como assunto de prioridade máxima nos bastidores, a pode ter outros planos para o jogador. Com a troca de treinador, o atacante volta a estar nos planos do time italiano, que pode levar o artilheiro de volta.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Depois de 20 gols marcados com a camisa rubro-negra nesta temporada, manter Pedro é prioridade no Flamengo, que não planeja conter esforços para contratar o atacante em definitivo, à medida em que o contrato de empréstimo dele, junto à Fiorentina, da , vai chegando perto do fim. Mas o que antes parecia não ser um problema tão grande, pode ter se tornado.

Mais times

O atacante chegou ao Flamengo depois de um período "esquecido"no clube italiano, com apenas quatro jogos realizados na temporada 2019/20. No , Pedro voltou a ser o jogador que era quando atuava no , e tem conquistado seu espaço no time.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Considerando que Pedro não teve muitas oportunidade na Itália, parecia que não ia ser tão difícil para o Flamengo acionar a cláusula de compra no contrato de empréstimo do atacante para tê-lo em definitivo. E o vice-presidente Marcos Braz estava confiante.

"A contratação é importante. Os números falam por si só. O Flamengo vai fazer o máximo esforço para conseguir a contratação. Já foi feito em outros casos, como do Arrascaeta, Gabigol, Gerson... Vamos tentar efetivar, com todas as dificuldades que estamos encontrando", disse, confirmando que já estava conversando com os italianos.

Mas a realidade da Fiorentina mudou. Cesare Prandelli reassumiu o comando da Viola na última terça-feira (10) e, na intenção de ter um ataque mais forte, colocou Pedro em seus planos para o restante da temporada, de acordo com o site Football Italia. Além do brasileiro, Arkadiusz Milik e Krzysztof Piatek também aparecem como opções.

Mais artigos abaixo

Ainda segundo a imprensa italiana, sem mesmo a contratação em definitivo de Pedro por parte do Flamengo seria suficiente para impedir o retorno do atacante à Itália. No momento do empréstimo, todos os detalhes para a aquisição do jogador foram tratados, inclusive uma cláusula de recompra, que poderia ser ativada e o camisa 21 teria de retornar ao clube quando fosse solicitado.

O contrato de empréstimo se estende até dezembro, quando a temporada devia acabar, se não fosse o atraso causado pela pandemia de Covid-19. Existe também a possibilidade, tratada antes pelo Flamengo, de tentar ao menos prolongar o vínculo até o meio do ano, quando o ano do futebol brasilerio vai de fato se encerrar.