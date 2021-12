Flamengo se vê respaldado e não teme ameaça da Polônia de ir à FIFA por Paulo Sousa

O Flamengo tem caminho livre para anunciar Paulo Sousa de maneira oficial. O português de 51 anos se desvinculou da seleção polonesa e assinou contrato de um ano, renovável por mais um, com o time carioca.

Vinculado a seleção polonesa até março deste ano, Paulo Sousa pagou a multa contratual, cerca de 300 mil euros (quase R$ 2 milhões), para ficar livre dos poloneses. Inicialmente, o técnico tentou uma rescisão amigável, rejeitada pela federação.

Segundo a imprensa local, os poloneses pretendem informar à FIFA sobre o "assédio" do Flamengo. Mas de acordo com uma fonte da GOAL, o departamento jurício do Flamengo está bem respaldado.

Paulo Sousa já deu início ao planejamento de 2022, na última terça-feira (28), ele conheceu pessoalmente o presidente Rodolfo Landim e conversaram sobre as expectativas para comandar o time carioca.

Braz e Spindel, que seguem na Europa, estão dando suporte a Paulo Sousa e debatendo os planos em relação ao elenco. O treinador é esperado no Rio de Janeiro no início de janeiro.