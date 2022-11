Flamengo x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Brasil Ladies Cup

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (10) de olho na liderança do grupo; veja como acompanhar na TV

Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 18h (de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, pela segunda rodada do grupo B da Brasil Ladies Cup. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

As equipes entram em campo de olho na liderança da chave. Isso porque o Flamengo estreou com vitória por 3 a 1 sobre a Universidad de Chile, enquanto o São Paulo passou pela Ferroviária também por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável FLAMENGO: Bárbara, Rayanne, Kaylane, Cida, Jucinara, Monalisa, Thaísa Moreno, Giovanna, Gisseli, Gica e Maria Alves.

Escalação do provável SÃO PAULO: Carlinha, Giovana, Thaís Regina, Pardal, Ana Clara, Formiga, Maressa, Micaelly, Aline, Naná e Rafa Travalão.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 10 de novembro de 2022

• Horário: 18h (de Brasília)

• Local: Estádio Zezinho Magalhães, Jaú - SP