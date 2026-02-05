Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Flamengo e Sampaio Corrêa se enfrentam neste sábado (7), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Carioca 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após perder o título da Supercopa do Brasil para o Corinthians por 2 a 0 e empatar com o Internacional por 1 a 1 no Brasileirão, o Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Carioca. Em busca de recuperação no Estadual, o Rubro-Negro ocupa a quinta posição do Grupo B e está fora da zona de classificação, com quatro pontos conquistados. Em cinco jogos disputados no Carioca, o time comandado por Filipe Luís soma uma vitória, um empate e três derrotas.

Por outro lado, o Sampaio Corrêa também aparece na quinta posição do Grupo A, com sete pontos, um a menos que o Vasco, equipe que fecha a zona de classificação para as quartas de final do Carioca.

Flamengo: Rossi; Varela, Vitão, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Jorginho, Carrascal, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro.

Sampaio Corrêa: Zé Carlos, Lucas Carvalho, Lucas Marreta, Guilherme, Daniel Nunes, Pablo, Alexandre Souza, Octávio, Rodrigo Andrade, Luan Gama, Matheus Iacovelli.

Desfalques

Flamengo

Saúl está lesionado.

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 7 de fevereiro de 2026

sábado, 7 de fevereiro de 2026 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

FLA Outros SAC 2 Vitórias 0 Empate 0 Flamengo 2 - 0 Sampaio Corrêa-RJ

Sampaio Corrêa-RJ 0 - 2 Flamengo 4 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/2 Ambos os times marcam 0/2

Classificação

