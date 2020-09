Flamengo recusa oferta do Al Nassr por Arrascaeta

Equipe da Arábia Saudita ofereceu 15 milhões de euros pelo meia uruguaio e estuda nova investida

O segue resistindo as investidas em seus jogadores. Desta vez, o recusou uma oferta de 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões) do Al Nassr pelo meia Arrascaeta.

A oferta salarial para o uruguaio é de 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões) por temporada, bem diferente dos 7,5 milhões de euros (R$ 47 milhões) oferecidos a Papu Gomez, da , que recusou a oferta na semana passada.

Depois de ver o rival Al Hilal disputar o e ganhar o campeonato nacional nesta temporada, o Nassr promete investir pesado no mercado. O clube já contratou o argentino Pity Martinez por US$ 18 milhões de doláres (R$ 95 milhões) e segue na busca por mais um meia. Eles não descartam uma nova investida pelo camisa 14 do Flamengo.

Mais times

O movimento do Al Nassr no mercado também se deve a situação indefinida de Giuliano. O meia, que chegou a reclamar do clube na Fifa nesta temporada, tem mais um ano de contrato e ainda não tem respostas definitivas sobre o seu futuro. Este final de semana, ele fez uma publicação no Twitter e disse que os arábes cancelaram o seu visto de saída por engano e será obrigado a passar as férias em Riade.

Mais artigos abaixo

2️⃣ So for you guys that were able to leave for vacation enjoy it !!! I will see you in Riyadh in a few days .. pic.twitter.com/wfjnGgRLYV — Giuliano Victor de Paula (@giulianovp) September 13, 2020

Recentemente, o Flamengo recusou uma oferta por Arrascaeta do mesmo Al Nassr, em termos diferentes. Foram oferecidos 2 milhões de euros por empréstimo, mais 13 milhões pela compra defitiva após uma temporada.