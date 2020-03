Flamengo: qual a posição na tabela de classificação?

Com Jorge Jesus no comando, Rubro-Negro busca seguir conquistando títulos em 2020

O iniciou a temporada já conquistando três títulos (Supercopa do , Recopa e ) e confirmando o favoritismo e a supremacia sob os rivais.

Quando a pandemia passar e a bola voltar a rolar no Brasil e na América do Sul, a tendência é de que o Flamengo siga empilhando troféus até o fim do ano: o time aparece como o grande favorito ao bi da Libertadores e do Brasileirão.

Confira a classificação do Flamengo em 2020:

Mais times

CAMPEONATO CARIOCA 2020



Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Embalado com mais um título conquistado em 2020, o Flamengo inicou a com 100% de aproveitamento nos três primeiros jogos disputados.

A equipe já conquistou a Taça Guanabara, quando venceu o Boavista por 2 a 1 de virada, com gols de Diego e Gabigol.

Agora, se o Flamengo também conquistar a Taça Rio e tiver o maior número de pontos durante as rodadas (sem contar semi e final), esse time é o campeão carioca.

POSIÇÃO EQUIPE PTS J V E D GP GC SG 1º Flamengo 9 3 3 0 0 9 2 +7 2º Boavista 6 3 2 0 1 5 3 +2 3º 4 3 1 1 1 3 3 0 4º 4 3 1 1 1 3 5 -2 5º Portuguesa 3 3 1 0 2 5 4 1 6º 0 3 0 0 3 2 10 -8

COPA LIBERTADORES 2020



Bruno Henrique e Gabigol comemora a boa vitória sobre o -EQU / Foto: Getty Images

Atual campeão da , o Flamengo iniciou a primeira fase com 100% de aproveitamento e visa mais um título em 2020.

O time rubro-negro aparece na vice-liderança do Grupo A, com seis pontos em dois jogos disputados. Na estreia, venceu fora de casa o por 2 a 1, enquanto na última rodada bateu o por 3 a 0 no Maracanã.

Com o torneio suspenso por conta da pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19), o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, afirmou que a entidade pretende retomar a Copa Libertadores no dia 6 de maio. Vale ressaltar que essa data é uma estimativa de retorno, e não uma confirmação.

POSIÇÃO EQUIPE PTS J V E D GP GC SG 1º 6 2 2 0 0 6 0 +6 2º Flamengo 6 2 2 0 0 5 1 +4 3º Junior Barranquilla 0 2 0 0 2 1 5 -4 4º Barcelona de Guayaquil 0 2 0 0 2 0 6 -6

COPA DO BRASIL 2020



Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Vale lembrar que dessas competições, o Flamengo não conquista a desde 2013, quando levantou o troféu pela última vez ao vencer o Paranaense na final.

Na temporada passada, a equipe caiu nas quartas de final justamente para o Furacão, atual campeão da competição.

Mais artigos abaixo

CAMPEONATO BRASILEIRO 2020



Foto: Getty Images

Atual campeão brasileiro, o Flamengo estreia no Brasileirão contra o , no dia 3 de maio, no Maracanã, visando repetir a grande campanha da última temporada. Já a sua despedida será no dia 6 de dezembro, contra o . O primeiro clássico estadual será contra o Botafogo, no dia 31 de maio.