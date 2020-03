Flamengo: quais as contratações mais caras da história do clube?

Lista dos dez jogadores mais caros da história do clube tem Gabigol, Arrascaeta e mais seis do atual elenco; Bruno Henrique está fora

Ao longo dos últimos anos, o reorganizou suas finanças e se tornou um dos times mais fortes do futebol nacional. A chegada de Jorge Jesus e de reforços milionários explicam parte desse sucesso. E o dinheiro investido nos jogadores deu resultado: oito das dez contratações mais caras da história do Rubro-negro estão no elenco atual.

Gabigol é o atual xodó da torcida e ídolo de muitos flamenguistas mesmo atuando pelo clube por pouco mais de um ano. No início de 2020, após uma longa novela, o Flamengo acertou a compra do camisa 9 junto à por 17,45 milhões de euros (R$ 99,31 milhões). Já são 54 gols em 69 jogos, incluindo os dois gols na final da Libertadores de 2019.

Mais artigos abaixo

Em segundo lugar está o uruguaio Giorgian de Arrascaeta. O meio campista chegou ao clube carioca no início de 2019, após uma boa passagem pelo e na época foi a maior contratação da história do clube: foram 14,80 milhões de euros (R$ 84,23 milhões) pagos à . Em 61 jogos, Arrascaeta já balançou as redes 20 vezes.

Vitinho completa o pódio de maiores contratações da história rubro-negra. Em 2018, o Flamengo pagou 12 milhões de euros (R$ 68,29 milhões) ao CSKA, da , pelo atacante. Vitinho nunca se firmou como dono de uma posição no time titular mas, principalmente com Jesus, se tornou um reserva importante ao longo das campanhas dos títulos recentes do clube.

Apenas duas contratações entre as dez mais caras da história do Flamengo não estão no elenco atual. A contratação de Vágner Love, em 2012, e a de Carlos Gamarra, em 2000, são as duas únicas exceções que já não fazem mais parte do clube. O atacante hoje está no e o zagueiro paraguaio está aposentado desde 2007.

Mais times

Curiosamente, um dos principais jogadores do atual elenco não está no top 10. Após as contratações milioárias de 2020, Bruno Henrique, contratado no começo de 2019, caiu para a 11ª colocação no ranking rubro-negro.

Confira as dez contratações mais caras da história do Flamengo

RANKING JOGADOR VALOR (em Reais)* CLUBE ANTERIOR 1 Gabigol 99,31 milhões Inter de Milão-ITA 2 Arrascaeta 84,23 milhões Cruzeiro 3 Vitinho 68,29 milhões -RUS 4 Gerson 67,15 milhões -ITA 5 Vágner Love 56,91 milhões CSKA Moscou-RUS 6 Michael 42,68 milhões 7 Rodrigo Caio 39,84 milhões 8 Léo Pereira 39,84 milhões Paranaense 9 Gamarra 35,57 milhões -ESP 10 Éverton Ribeiro 34,15 milhões Al-Ahli-EAU

*Valores de acordo com o site Transfermarkt, especializado em transferências de jogadores.