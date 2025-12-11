Flamengo x Pyramids: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Intercontinental 2025

Flamengo e Pyramids se enfrentam neste sábado (13), às 14h (de Brasília), no Estádio Al Rayyan, pela semifinal Copa Intercontinental 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do sportv na TV fechada, além do canal ge tv e CazéTV no YouTube (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores, o Flamengo segue em busca do bicampeonato mundial. O Rubro-Negro venceu o Cruz Azul , do México, por 2 a 1 e garantiu vaga na semifinal. A principal novidade no treino da véspera foi a presença de Pedro, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda e voltou a participar das atividades com o grupo.

Por sua vez, o Pyramids assegurou a classificação para a Copa Intercontinental ao derrotar o Auckland City, da Nova Zelândia, por 3 a 0 na primeira fase. Depois, o time egípcio superou o Al-Ahli por 3 a 1, em setembro, avançando para enfrentar o Flamengo na semifinal.

"Ser o único brasileiro do elenco me dá um sentimento especial nesse jogo. Eu conheço bem o futebol brasileiro e sei como o Flamengo gosta de jogar: é uma equipe intensa, de muita qualidade técnica e que pressiona o tempo todo", afirmou Ewerton, que soma 13 partidas e dois gols marcados na temporada.

Quem avançar enfrentará o PSG na final, atual campeão da Champions League. A decisão está marcada para 17 de dezembro, às 14h (de Brasília).

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Jorge Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Pyramids: Shenawy; Chibi, Marei, Samy, Sr. Hany, A. Atef, Lasheen, Hafez, Reda, Sr. Ziko e Mayele.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Pyramids

Ibrahim Blati Touré e Ramadan Sobhi estão lesionados.

Quando é?

Data: sábado, 13 de dezembro de 2025

sábado, 13 de dezembro de 2025 Horário: 14h (de Brasília)

14h (de Brasília) Local: Estádio Al Rayyan - Al Rayyan, Qatar

