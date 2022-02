Flamengo prepara proposta para tentar compra de Everton Cebolinha do Benfica

Na Europa à procura de reforços, a diretoria do Flamengo ajusta questões envolvendo a possível contratação de Everton Cebolinha. O clube prepara uma oferta ao lado do estafe do atacante para enviar ao Benfica nos próximos dias, conforme apurado pela GOAL.

Os representantes do atleta atuarão como intermediários da negociação e estarão ao lado do Fla nas tratativas com o Benfica. Hoje, cariocas e agentes discutem a divisão dos direitos econômicos que será proposta aos portugueses — os detalhes são tratados em sigilo até que a oferta seja enviada ao Estádio da Luz.

Everton Cebolinha é um dos desejos do departamento de futebol flamenguista neste mercado da bola. O clube chegou a estudar uma proposta por empréstimo, mas viu resistência por parte do Benfica e recuou em sua decisão. A ideia é buscá-lo em definitivo nesta janela de transferências.

Mais artigos abaixo

O jogador de 25 anos adota cautela em relação a uma possível saída do futebol europeu. Ele não pretende forçar a sua saída para defender as cores do Flamengo nesta temporada. Ele seguirá com uma postura neutra até o desfecho das tratativas.

Em meio ao posicionamento isento, Everton Cebolinha cresce de rendimento com as cores do Benfica. Após a demissão de Jorge Jesus, foi titular em seis dos sete jogos da equipe. No período, marcou três gols e se responsabilizou por duas assistências. O atleta vive bom momento em Portugal, o que deve dificultar a sua liberação por parte dos lusitanos.

Al Hilal, da Arábia Saudita, e Atlético-MG tentaram a contratação de Everton Cebolinha no mercado da bola. Os sauditas propuseram 6 milhões de euros por sua contratação e cogitaram entregar uma oferta de 8 milhões de euros. Entretanto, não chegaram ao desejo do Benfica. Os mineiros fizeram oferta de empréstimo de 2 milhões de euros com obrigação de compra de 12 milhões de euros. A oferta, no entanto, também nao foi aceita.