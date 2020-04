Flamengo prepara cartilha de prevenção para volta aos treinos; entenda

Com cozinha e vestiários fechados, clube se espelha em plano desenvolvido pelo Bayern de Munique para retomada pós quarentena

O elenco do segue em férias coletivas e, apesar do retorno programado para o dia 21 de abril, é bem possível que o período de afastamento seja prolongado por mais algumas semanas. Enquanto isso, a diretoria já se antecipa e monta um plano de ação para que o Ninho do Urubu volte a receber treinamentos - e, o mais importante, que seja um ambiente livre do novo coronavírus.

O sonho dos dirigentes é de que, pelo menos, o Campeonato Carioca seja retomado até o dia 15 de maio. De olho neste cenário, um plano de ação espelhado no que vem sendo feito pelo de Munique, que retomou os treinos na , foi desenvolvido.

Na cartilha, um dos fatores mais importantes é o distanciamento social entre os atletas. Para isso, os jogadores serão divididos em pequenos grupos na hora de realziar as atividades. Os atletas também não utilizarão os vestiários e terão que tomar banho em suas respectivas casas.

(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação)

Todos os locais do Centro de Treinamento serão desinfecados, e quem circular pelo Ninho do Urubu vai precisar preencher um questionário minuscioso sobre contato com pessoas suspeitas e sintomas. Nem mesmo a cozinha e o refeitório estarão abertos. O clube também encomendou 600 kits de testes para o Covid-19 para provar atletas, familiares e funcionários antes do retorno das atividades.

Goleiro e capitão do Bayern de Munique, Manuel Neuer revelou ao site oficial do clube um sentimento de estranhamento com os treinamentos seguindo a cartilha de prevenção. Mas ressaltou o reencontro com os companheiros como fator positivo neste período.

"Foi uma sensação muito incomum realizar uma sessão de treinamento em pequenos grupos hoje. Mas também foi bom ver o pessoal de novo. Também gostaria de agradecer ao clube e a todos os ajudantes por nos darem a oportunidade de realizar mais treinamentos específicos de futebol em campo nesses tempos difíceis", disse.

Nesta segunda-feira (13), haverá uma reunião com representantes e médicos de todas as equipes que disputam o : o intuito é debater as questões e os planos de segurança a serem seguidos para que o campeonato seja reiniciado.