Flamengo segue no mercado por reforços: goleiro, meio-campista, lateral e mais

Rubro-negro entende que precisa de contratações pontuais e não vai parar em Gerson

Depois de apresentar oficialmente o técnico Vitor Pereira e anunciar o retorno de Gerson, o Flamengo volta os olhos para o mercado da bola em busca de mais reforços. A diretoria rubro-negra entende que o elenco é bem qualificado e o foco será em contratações pontuais.

Conforme trouxe a GOAL, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, tem viagem agendada para a Argentina na próxima sexta-feira (6), para tentar sacramentar a contratação do goleiro Agustín Rossi e negociar com o Boca Juniors a liberação do jogador antes de maio, quando termina seu vínculo com os Xeneizes.

Flamengo e Rossi tem tudo encaminhado para que o goleiro assine um pré-contrato. A diretoria entende que existe a possibilidade de tê-lo antes do término de seu contrato com o Boca, mas deixa claro que vai respeitar a decisão dos argentinos. O rubro-negro topa oferecer uma compensação financeira entre US$ 150 mil a US$ 300 mil dólares no máximo, caso contrário, vai esperar o arqueiro em junho.

Outro nome que está em pauta no Flamengo é o de Juan Quintero. O meia colombiano de 29 anos está livre no mercado após não renovar o contrato com o River Plate. Ele foi oferecido ao rubro-negro e o time carioca está em conversas com o jogador.

Além questões físicas, Quintero sofreu muitas lesões nos últimos tempos, o lado financeiro será determinante. O Flamengo não está disposto a oferecer um grande salário para o jogador e não vai entrar em leilão.

O estafe de Quintero também ofereceu o meia a outras equipes do futebol brasileiro, entre elas o Internacional. Ele também tem consultas do futebol colombiano e da MLS.

Na última terça-feira (03), durante o programa “El Show Del Gato”, Quintero foi questionado sobre se defenderia o Flamengo e rasgou elogios ao clube:

"É um time grandíssimo, por tudo o que representa a nível sul-americano e mundial. Tomara que Deus permita e tudo dê certo para o bem de todos”.

Quais posições o Flamengo quer se reforçar?

Além de goleiro e meio-campista, o Flamengo quer um atacante que atue pelos lados de campo, de preferência pelo lado direito, mas que consiga atuar também pela esquerda.

A lateral-direita também está em pauta, mas sem urgência. No setor, o Flamengo conta com Guillermo Varela e Matheusinho. O primeiro, deve assinar um novo contrato, de quatro temporadas com o clube.

Já Matheuzinho é visto como um bom ativo para ser negociado. No entanto, a diretoria acredita que boas propostas só chegarão no meio do ano, quando abre a principal janela de transferências do futebol europeu.

O Flamengo vai vender jogadores?

O Flamengo inevitavelmente vai negociar atletas. Além de Matheusinho ser visto como um bom ativo, há o entendimento que Hugo Souza deva respirar novos ares. Por outro lado, também não há pressa para negociar o goleiro e o intuito é que seja algo em definitivo. O Vissel Kobe, do Japão, tem interesse no prata da casa, mas os agentes do atleta ainda avaliam o cenário.

Um dos jovens mais badalados do elenco, João Gomes volta e meia recebe consultas, mas até o momento não há nenhuma oferta formalizada na mesa da diretoria rubro-negra.