Flamengo x Portuguesa-RJ: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Flamengo e Portuguesa-RJ se enfrentam neste domingo (11), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Atual e maior campeão do Campeonato Carioca, com 39 títulos, o Flamengo integra o Grupo B ao lado de Boavista, Botafogo, Maricá, Madureira e Nova Iguaçu. Para a estreia, o Rubro-Negro entrará em campo com a equipe sub-20, sob o comando do técnico Bruno Pivetti. O elenco principal só se reapresenta na próxima segunda-feira (12), e a tendência é que faça a estreia na temporada no clássico contra o Vasco, no dia 21 de janeiro.

Do outro lado, a Portuguesa está no Grupo A, ao lado de Bangu, Fluminense, Vasco, Volta Redonda e Sampaio Corrêa. Para o primeiro confronto, a Lusa contará com os retornos de Chay e Romarinho.

Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago, João Victor, Johnny Góes; Lucas Vieira, Pablo Lúcio, Guilherme Gomes; Ryan Roberto, Wallace Yan e Douglas Telles .

Portuguesa: Douglas Borges; Léo Cruz, Patrick Ramos, Lucas Costa, Luís Gustavo; João Paulo, Wellington Cézar, Chay, Romarinho; Gui Mendes e Uelber (João Carlos).

Desfalques

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Portuguesa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 11 de janeiro de 2026

domingo, 11 de janeiro de 2026 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Estádio Raulino de Oliveira - Volta Redonda, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 75 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 68 vitórias, contra apenas três da Portuguesa, além de quatro empates. No último encontro válido pelo Carioca de 2025, o Rubro-Negro venceu por 5 a 0.

Classificação

