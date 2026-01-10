+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mounique Vilela

Flamengo x Portuguesa-RJ: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (11), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Portuguesa-RJ se enfrentam neste domingo (11), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Atual e maior campeão do Campeonato Carioca, com 39 títulos, o Flamengo integra o Grupo B ao lado de Boavista, Botafogo, Maricá, Madureira e Nova Iguaçu. Para a estreia, o Rubro-Negro entrará em campo com a equipe sub-20, sob o comando do técnico Bruno Pivetti. O elenco principal só se reapresenta na próxima segunda-feira (12), e a tendência é que faça a estreia na temporada no clássico contra o Vasco, no dia 21 de janeiro.

Do outro lado, a Portuguesa está no Grupo A, ao lado de Bangu, Fluminense, Vasco, Volta Redonda e Sampaio Corrêa. Para o primeiro confronto, a Lusa contará com os retornos de Chay e Romarinho.

Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago, João Victor, Johnny Góes; Lucas Vieira, Pablo Lúcio, Guilherme Gomes; Ryan Roberto, Wallace Yan e Douglas Telles .

Portuguesa: Douglas Borges; Léo Cruz, Patrick Ramos, Lucas Costa, Luís Gustavo; João Paulo, Wellington Cézar, Chay, Romarinho; Gui Mendes e Uelber (João Carlos).

Desfalques

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Portuguesa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: domingo, 11 de janeiro de 2026
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: Estádio Raulino de Oliveira - Volta Redonda, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 75 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 68 vitórias, contra apenas três da Portuguesa, além de quatro empates. No último encontro válido pelo Carioca de 2025, o Rubro-Negro venceu por 5 a 0.

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

