Flamengo x Portuguesa ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo neste domingo (15), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Portuguesa se enfrentam na noite deste domingo (15), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta para todo o Brasil, na Band Sports, na TV fechada, e também pode ser acompanhado online pelo streaming no site oficial da emissora. A GOAL também traz os principais lances da partida em tempo real.

O Flamengo venceu o Audax-Rio por 1 a 0 em em jogo antecipado da quinta rodada do Cariocão - o Rubro-Negro disputará o Mundial de Clubes no início de fevereiro.

Do outro lado, a Portuguesa não entra em campo para disputar um jogo oficial desde outubro, quando empatou com o Volta Redonda por 1 a 1, pela final da Copa Rio. No placar agregado, o Voltaço foi campeão (4 a 2).

Prováveis escalações

Escalação do provável Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Ramon; Igor Jesus, Victor Hugo, Matheus França e Werton; Thiaguinho e Mateusão.

Escalação do provável Portuguesa: A definir.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Portuguesa da Ilha

Sem desfalques confirmados.

Quando é?